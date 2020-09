'Chiamami col tuo nome', il film di Luca Guadagnino questa sera in tv

Luca Guadagnino ha conquistato l'Italia e il mondo con Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name), il film diventato già un cult e considerato l'opera migliore del regista italiano.

La sceneggiatura scritta da James Ivory (che ha vinto l'Oscar per questo film) ed è un adattamento cinematografico del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman.

Questa pellicola, che prende il nome da una battuta di Elio "Chiamami col tuo nome, io ti chiamerò col mio", è il terzo e ultimo film della "trilogia del desiderio" di Guadagnino, dopo Io sono l'amore (2009) e A Bigger Splash (2015). Ma cari fan se avete amato il film sarete felici di sapere che il sequel è ormai certo, Guardagnino ci sta lavorando.

Il film sarà in prima serata su Rai3, dalle 21:20.

La trama di Chiamami con tuo nome su Rai3

Chiamami col tuo nome offre un'interessante analisi sull'amore e l'amicizia mostrando quando il filo divisorio tra i due sentimenti sia spesso molto sottile. Tra Brescia e Bergamo, nell'estate del 1983, Elio Perlman (Timothée Chalamet), un diciassettene italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Nonostante la sua giovane età, il diciassettenne si dimostra un musicista colto e sensibile, più maturo e preparato dei suoi coetanei. E' il figlio di un professore universitario (Michael Stuhlbarg) che ogni anno ospita uno studente impegnato nella stesura della tesi di post dottorato. Oliver (Armie Hammer) un ventiquattrenne statunitense molto affascinante turberà Elio che prima lo detesta e poi...

Sequel di Chiamami col tuo nome

La conferma ufficiale è arrivata questo aprile: il nuovo capito di Chiamami col tuo nome si farà. Luca Guadagnino ha confermato che girerà Cercami, così si chiamerà. Il secondo capitolo sarà tratto dal romanzo omonimo di Aciman (Find Me) pubblicato lo scorso ottobre. Confermati gli amati attori del cast .

Il cast del film Chiamami col tuo nome questa sera in tv

Timothée Chalamet: Elio Perlman

Armie Hammer: Oliver

Michael Stuhlbarg: Sig. Perlman

Amira Casar: Annella Perlman

Esther Garrel: Marzia

Victoire Du Bois: Chiara

Vanda Capriolo: Mafalda

Antonio Rimoldi: Anchise

Elena Bucci: Bambi

Marco Sgrosso: Nico

André Aciman: Mounir

Peter Spears: Isaac

Walter Fasano: Dj alla festa

Premi e riconosimenti

Il film ha avuto una vera e propria marea di candidature a molti premi cinematografici oltre a Oscar, Golden Globe e David di Donatello anche Critics' Choice Awards, Screen Actors Guild Award, British Academy Film Awards e molti altri.

2018 - Premio Oscar

Vittoria Migliore sceneggiatura non originale a James Ivory

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il miglior attore a Timothée Chalamet

Candidatura per la miglior canzone a Sufjan Stevens per Mystery of Love

2018 - Golden Globe

Candidatura per il miglior film drammatico

Candidatura per il miglior attore in un film drammatico a Timothée Chalamet

Candidatura per il miglior attore non protagonista ad Armie Hammer

2019 - David di Donatello

Vittoria Migliore sceneggiatura adattata a Luca Guadagnino, Walter Fasano e James Ivory

Migliore canzone originale a Mystery of Love

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il miglior regista a Luca Guadagnino

Candidatura per il miglior produttore a Howard Rosenman, Peter Spears, Luca Guadagnino, Emilie Georges, Rodrigo Teixeira, Marco Morabito e James Ivory

Candidatura per il migliore autore della fotografia a Sayombhu Mukdeeprom

Candidatura per il miglior scenografo a Samuel Deshors

Candidatura per il miglior costumista a Giulia Piersanti

Candidatura per il miglior truccatore a Fernanda Perez

Candidatura per il miglior acconciatore a Manolo Garcia

Candidatura per il miglior montatore a Walter Fasano

Candidatura per il miglior suono

Candidatura per il David giovani a Luca Guadagnino