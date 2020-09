Commissario Montalbano, tornano le repliche in tv. Questa sera "Una faccenda delicata"

Questa sera torna in tv il Commissario Montalbano. Su Rai1 sarà infatti possibile rivedere la puntata dal titolo "Una faccenda delicata" andata in onda nel 2016 a febbraio. Le puntate, con protagonista Luca Zingaretti, sono tratte dai romanzi di Andrea Camilleri.

La trama dell'episodio

Il Commissario si trova in Liguria per consolare Livia, che pare abbia finalmente superato il difficile lutto, quando riceve una chiamata. C'è stato un omicidio e deve tornare a Vigata. Ad occuparsi del caso inizialmente è Augello che non sta però seguendo la pista corretta.

Montalbano tornato a casa scopre che ad essere stata uccisa è una prostituta, Maria Castellino, strangolata con una cintura da uomo nell'appartamento dove lavorava. Maria aveva settant'anni ma lavorava ancora, era benvoluta da tutti, mai nessuno che la giudicasse per il suo lavoro. Sposata a Stefano da anni, per l'uomo non è mai stato un problema, e distrutto dal dolore chiede solo giustizia. Il Commissario riesce a scoprire che Maria era spaventata da un cliente, che cercava in tutti i modi di non incontrare...

Il cast

Luca Zingaretti,

Cesare Bocci,

Peppino Mazzotta,

Sonia Bergamasco,

Angelo Russo,

Miriam Dalmazio,

Paolo Graziosi,

Lollo Franco,

Sebastiano Tringali,

Ileana Rigano,

Liborio Natali,

Alessandra Mortelliti,

Rosario Lisma,

Roberto Nobile,

Marcello Perracchio,

Davide Lo Verde,

Ketty Governali,

Giancarlo Barbara,

Agata Montagnino,

Davide Amatore,

Marco Campagna,

Katia Castellano.

Informazioni e curiosità sulla serie tv il Commissario Montalbano

Il commissario Montalbano è una serie televisiva italiana prodotta per la prima volta nel 1999 e trasmessa dalla Rai. Le prime tre stagioni erano visibili su Rai2, dal 2002 è trasmessa in prima serata su Rai1.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La serie, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia della cittadina siciliana immaginaria di Vigata, e in ogni episodio è alle prese con i crimini più diversi dagli omicidi alle sparizioni.

I personaggi principali della serie tv il Commissario Montalbano