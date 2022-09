Nove racconta, 'Il delitto di Garlasco': stasera in tv

Oggi, 3 settembre, Nove propone alle 21.25 uno speciale dal titolo “Il delitto di Garlasco”. Chiara Poggi muore nell’agosto del 2007. Alberto Stasi è condannato come unico colpevole dell’omicidio, ma lui si dichiara innocente. Leggiamo le anticipazioni del documentario in onda questa sera.

Nove racconta: Il delitto di Garlasco

Per il ciclo “Nove racconta” si ritorna su uno dei casi di cronaca nera più dibattuti degli ultimi 20 anni, mediaticamente una storia che ancora oggi non smette di far discutere. Tutto ha inizio nel 2003, quando Chiara Poggi e Alberto Stasi intraprendono una relazione, una storia semplice come tante altre. Un po’ di tempo dopo lei si laurea e lavora come impiegata, lui prepara la tesi. Il 13 agosto 2007 Stasi segnala un omicidio al 118: viene ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Il fidanzato dichiara di aver trovato la ragazza morta, ma di essere totalmente estraneo all’accaduto. Sul pc di Alberto Stasi viene ritrovato materiale pedopornografico, successivo movente ai danni del ragazzo. Dell’arma del delitto nessuna traccia. L’autopsia dimostra che la Poggi è stata colpita con un martello (o da un oggetto molto pesante), sia alla testa che al volto; l’attacco alla ragazza è avvenuto in due fasi e dopo l’omicidio l'assassino ha lasciato l’abitazione. La procura dichiara Alberto Stasi unico responsabile dell’accaduto. Assolto in primo grado e in appello, l’appello bis cambia nuovamente le carte in tavola: amico di Nicola Stasi (padre di Alberto), il comandante non sequestrò la bicicletta del ragazzo che un importante testimone aveva visto davanti alla casa dei Poggi quella mattina. La Corte di Cassazione conferma il verdetto ma ad Alberto Stasi – dichiaratosi successivamente sempre innocente – viene inflitta una condanna di soli 16 anni.

Dove vedere “Nove racconta: Il delitto di Garlasco” in tv e in streaming (3 settembre)

Lo speciale “Nove racconta: Il delitto di Garlasco” va in onda oggi, 3 settembre, alle 21:25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale.