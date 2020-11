'Doc - Nelle tue mani', le anticipazioni della quarta puntata

Giovedì 5 novembre, alle 21.25 su Rai1, torna l'appuntamento con 'Doc - Nelle tue mani', la fiction con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Sara Lazzaro. Il medical drama, che durante il lockdown ha registrato ascolti record - superando gli 8 milioni di telespettatori e tagliato il traguardo del miglior esordio per una serie dal 2007 - è tornato giovedì 15 ottobre, per sette prime serate. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, per la regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

'Doc - Nelle tue mani', quarta puntata: le anticipazioni

Nell'episodio dal titolo 'Perdonare e perdonarsi' Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex Chiara quando quest'ultima viene ricoverata per overdose. Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Gabriel, invece, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi a vivere in Italia.

'Doc - Nelle tue mani', la storia

La fiction è ispirata alla storia di Pierdante Piccioni, primario al Pronto Soccorso dell'Ospedale maggiore di Lodi, che a seguito di un grave incidente stradale ha perso 12 anni di memoria. A causa di un trauma cerebrale, il dottore Andrea Fanti - interpretato da Luca Argentero - ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e, per la prima volta, si ritrova a essere non più il medico brillante di sempre, ma un semplice paziente. Amputato di molti dei suoi ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano improvvisamente estranei. Anche la sua carriera torna indietro: da primario a meno di uno specializzando. L'ospedale diventa l'unico posto in cui si sente veramente a casa, rappresenta il luogo della rinascita che gli offre l'opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da quello che era stato fino al momento dell'incidente. Ad affiancare Argentero, Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa dal carattere talvolta freddo e poco empatico, ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell'incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato. Nel cast anche Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Beatrice Grannò e Pia Lanciotti.