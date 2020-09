Fantozzi alla riscossa: questa sera in tv il film con Paolo Villaggio

Neri Parenti dirige per la quarta volta Paolo Villaggio in Fantozzi alla riscossa (insieme gireranno in totale sei film della saga fantozziana). Questo settimo capitolo racconta un Fantozzi "diverso" che cerca di sovvertire la propria disagiata condizione economica e sociale cercando un riscatto che però non troverà mai.

Le sue disavventure, visto il pensionamento avvenuto nel precedente Fantozzi va in pensione, non riguardano più il lavoro ma la sua vita personale.

Il film è il primo in cui Fantozzi tenta di sovvertire la propria disagiata condizione economica e sociale, cercando un riscatto risolutore che tuttavia non troverà mai.

La trama di Fantozzi alla riscossa

Fantozzi, in pensione, viene utilizzato dalla Megaditta per dimostrare ai nuovi assunti come si diventa se si è privi di grinta. E' l'ennesima umiliazione per il poverino, che comincia a comportarsi in modo strano. Dopo l'incontro con uno psicologo che tenta di convincerlo della sua effettiva inferiorità, decide di prendere lezioni di grinta da un hooligan, dal quale impara a farsi strada nella vita con il menefreghismo più sfrenato. La Megaditta allora lo rintraccia e lo riassume come dirigente. Poco dopo viene arrestato per una truffa internazionale e Pina, sua moglie, per scagionarlo, scrive un libro, che però lo umilia nuovamente col racconto della sua vita di frustrato. Fantozzi chiede il divorzio e ricomincia a corteggiare inutilmente la signorina Silvani. Per trovare la moglie ideale si affida ad una agenzia matrimoniale computerizzata, che al primo appuntamento gli presenta la sua ex moglie Pina. E' quello il loro destino. (Anica, Archivio del cinema italiano).

Tutti i film con il ragionier Fantozzi

Fantozzi, regia di Luciano Salce (1975)

Il secondo tragico Fantozzi, regia di Luciano Salce (1976)

Fantozzi contro tutti, regia di Neri Parenti e Paolo Villaggio (1980)

Fantozzi subisce ancora, regia di Neri Parenti (1983)

Superfantozzi, regia di Neri Parenti (1986)

Fantozzi va in pensione, regia di Neri Parenti (1988)

Fantozzi alla riscossa, regia di Neri Parenti (1990)

Fantozzi in paradiso, regia di Neri Parenti (1993)

Fantozzi - Il ritorno, regia di Neri Parenti (1996)

Fantozzi 2000 - La clonazione, regia di Domenico Saverni (1999)

Il cast

Paolo Villaggio: Ugo Fantozzi;

Milena Vukotic: Pina Fantozzi;

Gigi Reder: Geom. Filini;

Plinio Fernando: Mariangela Fantozzi, Uga Fantozzi;

Anna Mazzamauro: Sig.na Silvani;

Luigi Petrucci: Psicanalista USL;

Paul Müller: Duca Conte Dott. Matteo Maria Barambani;

Renato Cecchetto: Giudice;

Silvia Annichiarico: Giudice;

Pierfrancesco Villaggio: Hooligan Jack;

Angelo Bernabucci: Produttore di Cinecittà;

Stefano Antonucci: Cancelliere.

Premi e riconoscimenti per il film Fantozzi alla riscossa

David di Donatello - 1991

Candidatura migliore attrice non protagonista a Milena Vukotic;

Nastri d'Argento - 1991

Candidatura migliore attrice non protagonista a Milena Vukotic.