'Il generale Dalla Chiesa', il film questa sera in tv

Questa sera su Canale 5, e in streaming su Mediaset Play, andrà in onda il film che racconta la storia e la vita del Generale Dalla Chiesa. Ad interpretarlo Giancarlo Giannini con al fianco Stefania Sandrelli, Francesca Cavallin e Chiara Mastalli.

Il film vuole ricordare il Generale nel 38esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 3 settembre 1982 per, mano della mafia.

La trama e il cast del film 'Il generale Dalla Chiesa'

Carlo Alberto dalla Chiesa è un soldato durante la seconda guerra mondiale e partecipa alla Liberazione del Paese. Diventato carabiniere, assume un ruolo importante nella lotta contro la mafia.

Nel 1974 verrà mandato nel Nord Italia per combattere le Brigate Rosse e le sue indagini porteranno all'arresto di Renato Curcio e di Alberto Franceschini.

In particolare, collabora alle indagini sul sequestro e sull’omicidio di Aldo Moro. Il film racconta anche la vita privata del generale che perse sua moglie Dora per un infarto.

Il cast del film

Giancarlo Giannini: Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa

Stefania Sandrelli: Dora Fabbo Dalla Chiesa (prima moglie del generale)

Francesca Cavallin: Emanuela Setti Carraro (seconda moglie)

Milena Mancini: Rita dalla Chiesa (figlia del generale)

Marco Vivio: Nando dalla Chiesa (figlio del generale)

Chiara Mastalli: Simona dalla Chiesa (figlia del generale)

Emilio De Marchi: Frate Mitra

Sandro Giordano: Filippo Santucci

Michele D'Anca: Angelo Branca

Benedetta Valanzano: Emilia

Lorenzo Majnoni: Maffei, ufficiale dei Carabinieri

Paolo Casiraghi: Gianni Tassi, ex-fidanzato di Emanuela

Alberto Angrisano: Cap. Govoni, dei Carabinieri di Torino

Francesco Pannofino: Cap. Liggeri, dei Carabinieri di Palermo

Camilla Ferranti: L'Infermiera

Edoardo Velo: Ufficiale dei Carabinieri

Carola Stagnaro: Antonia Setti Carraro (Madre di Emanuela)

Ninni Bruschetta: Pio La Torre

Augusto Zucchi: Ugo Mastrangeli

La vita del Generale dalla Chiesa

Il generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa nacque a Saluzzo (Cn) il 27 settembre del 1920, suo padre era un ufficiale dei carabinieri, che diverrà vicecomandante generale dell'Arma come poi il figlio. Nel 1982 fu vittima di un agguato mafioso dove rimase ucciso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo.

Indossò la divisa dei Carabinieri a 22 anni, il primo incarico fu in Campania alla ricerca del bandito La Marca. In occasione del terremoto del Belice, nel 1968, organizza i soccorsi. Non c'era la protezione civile a quel tempo, e per ringraziarlo i comuni di Gibellina e Montevago gli diedero la cittadinanza onoraria.

Gli anni '70 per la Sicilia furono molto duri e segnati prima dalla scomparsa del giornalista Mauro de Mauro (16 settembre '70) e successivamente dall'uccisione del procuratore Pietro Scaglione (5 maggio '71). Dalla Chiesa fu mandato sull'isola per indagare sui due casi stilando un rapporto con ben 114 nomi tra vecchi e nuovi capimafia tra cui i nomi di alcune personalità che popoleranno per anni i titoli delle cronache giornalistiche come: Frank Coppola, i cugini Greco di Ciaculli, Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel 1973 Dalla Chiesa diventa generale e guida la divisione Pastrengo a Milano per fronteggiare le Brigate Rosse, il suo intervento permetterà l'arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini. Nel 1981 Dalla Chiesa fu nominato vicecomandante dell'Arma, l'anno dopo, il 2 maggio 1982, Prefetto di Palermo, qui quattro mesi dopo sarà ucciso.