Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 29 agosto 2020

Venerdì sera in compagnia con di I migliori dei migliori anni, su Rai1: un rimontaggio diviso in 8 puntate con il meglio delle 8 edizioni del programma "I Migliori Anni". Sarà l'occasione per rivivere le esibizioni di alcuni dei più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

The Hateful Eight, su Rete 4, vi accompagna per una serata tra sguardi complici e botte da orbi. Qualche anno dopo la fine della Guerra Civile, una diligenza è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming a causa di una tempesta di neve, questo evento porterà ad una vera e propria bufera.

Su Tv8 appuntamento con un altro grande film "Memorie di una geisha". Tratto dall'omonimo romanzo di Arthur Golden, il cult-movie racconta la storia di un'orfana che diventa una famosa Geisha nella Tokyo degli anni 30.