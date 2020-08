Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 30 agosto 2020

Il Sindaco pescatore, su Rai1, è un film liberamente ispirato al libro omonimo di Dario Vassallo e Nello Governato dedicato all'opera condotta dal sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso da sette colpi di pistola il 5 settembre del 2010. Vassallo, da sempre impegnato nella lotta per la legalità, era un pescatore. Amava il mare e questo amore lo aveva portato a istituire il Museo vivo del mare.

Su Canale5 in prima visione il primo episodio della serie tv L'ora della verità: Clotilde è costretta a tornare in Corsica per un problema che coinvolge la figlia, in vacanza dai nonni. Aveva deciso di non tornarci più per tentare di dimenticare il terribile incidente in cui erano morti la madre, il padre e il fratello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una spassosa commedia on the road con Owen Wilson e Ed Helms. Peter e Kyle sono due fratelli gemelli che si mettono alla ricerca del padre biologico... Il film questa sera sul Italia 1.