Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 7 settembre 2020

L'Italia e i Paesi Bassi si incontrano per la partita di Nations League su Rai1.

Su Italia1 il tanto atteso finale di Lincoln Rhyme, la serie Usa targata Nbc ispirata al best seller di Jeffery Deaver. Da non perdere gli ultimi quattro episodi.

Sul Nove appuntamento con l'amore. Jennifer Lopez è Marisa Ventura una ragazza madre impiegata come cameriera in un elegante albergo di Manhattan. Qui incontra un facoltoso e affascinante gentleman che inizialmente la scambia per un'ospite dell'albergo...

Demi Moore, Alec Baldwin in un thriller tra giustizia e mafia. Prendere parte come giurato al processo contro il mafioso Boffano si rivela un'arma a doppio taglio per Annie Laird, scultrice e madre single. C'e' infatti chi trama nell'ombra e vuole servirsi di lei per influenzare la giuria... Questa sera su La7.