La Mantide, stasera in tv la terza puntata della miniserie

La terza puntata de “La Mantide” va in onda stasera su Canale 5. La trama presenta un vortice di colpi di scena: Jeanne Deber sembra aver individuato l’identità del copycat e mette Damien sulle sue tracce. Ma le mosse dei personaggi prenderanno inaspettate strade. Leggiamo le anticipazioni su ciò che vedremo oggi, 5 settembre.

La Mantide: anticipazioni della terza puntata (lunedì 5 settembre 2022)

In onda questa sera su Canale 5, la terza puntata de “La Mantide” chiude la miniserie francese di genere thriller. Damien decide che è arrivato il momento di parlare apertamente con Lucie: le rivela di essere il figlio di un’assassina e invita dunque la moglie a lasciare la casa perché – a suo dire – sarebbe attualmente troppo esposta al pericolo. La donna si trasferisce allora dall’amica Virginia. Nel frattempo la polizia definisce l’identità del copycat, arrivando alla conclusione che possa essere stato testimone di qualche vecchio omicidio di Jeanne Deber. Quest’ultima suggerisce a Damien di tallonare una persona che nasconde una vita familiare complicata a causa della sua sessualità. Nel secondo episodio della serata – quello che chiude la miniserie – il copycat prende in ostaggio Lucie. L’assassino fa poi una proposta a Damien: lui gli consegnerà la donna, ma in cambio Damien dovrà consegnargli Jeanne, la Mantide. Il copycat sembra avere qualche conto da regolare con Jeanne, ma ulteriori colpi di scena attendono lo spettatore.

Dove vedere La Mantide in tv e in streaming (lunedì 5 settembre 2022)

La terza puntata de “La Mantide” va in onda oggi, 5 settembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.