"Piccoli segreti, grandi bugie" su Rai 1: trama e cast

Va in onda oggi in prima serata su Rai 1 “Piccoli segreti, grandi bugie”, film della serie di Rai 1 “Purché finisce bene”. Una commedia interpretata da Giuseppe Zeno e Chiara Francini che, ambientata nelle zone dell’Abruzzo vittime del terremoto, vede al centro dell’azione una serie di equivoci, destinati comunque al lieto fine, consueto per i film di questa serie.

Piccoli segreti, grandi bugie: trama e cast

Ci troviamo a Santo Stefano di Sessanio (provincia de L'Aquila), dove l'imprenditore Luca Visconti è proprietario di un albergo locale, in una delle tante zone colpite dal terremoto del 2009. Un giorno l'uomo incontra e si innamora di Isa, donna che lavora come giornalista per una webzine di viaggi. Un'agenzia di Torino manda un giovane redattore in incognito nell’hotel: il risultato sarà una impietosa stroncatura dell’attività. Visconti si reca così a Torino e, furioso, cerca spiegazioni sull’accaduto. In redazione trova però Isa, che matura in breve tempo il desiderio di aiutare le zone dell’Abruzzo vittime, dal 2009, di un critico stato economico.

“Piccoli segreti, grandi bugie” è un film della serie di Rai 1 “Purché finisca bene”. A partire dal 2014, sono state ad oggi prodotte cinque stagioni, ognuna della quali con un numero variabile di episodi: in realtà veri e propri film, indipendenti l’uno dall’altro. “Piccoli segreti, grandi bugie” è il primo film della seconda stagione, diretto da Fabrizio Costa e trasmesso per la prima volta il 15 dicembre 2016. I due attori protagonisti di questo film sono Giuseppe Zeno (nel ruolo di Luca Visconti) e Chiara Francini (Isa); nel cast troviamo anche Sara D'Amario (Alessandra Grimaldi), Maria Luisa De Crescenzo (Camilla Del Monaco), Paolo Romano (Giacomo Del Monaco).

Dove vedere Piccoli segreti, grandi bugie (giovedì 25 agosto)

“Piccoli segreti, grandi bugie” va in onda oggi, 25 agosto, alle 21.25 su Rai 1 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.