I Pompieri, questa sera in tv il film con Villaggio, Banfi, De Sica e Boldi

Questa sera Cine34, il canale dedicato ai film italiani, presenta I Pompieri il film del 1985 di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Christian De Sica, Andrea Roncato, Ricky Tognazzi. Appuntamento con la squadra di salvataggio oggi alle 21:10.

La trama del film I pompieri

Nel Corpo dei Vigili del fuoco di Roma è stata costituira una squadra speciale la numero 17. E' composta da giovani che prestano la propria opera in sostituzione del servizio di leva e uomini più grandi richiamati per l'addestramento. Sono in cinque, oltre il comandante, e gli equivoci e gli incidenti non mancano, le esercitazioni spesso sembrano barzellette e i momenti d'ilarità non mancano mai. Uno dei giovani è padre di un bambino di due anni, di cui si occupa l'assistente sociale del Corpo. Il più anziano del gruppo, già in servizio vent'anni prima, ne ha combinata una di troppo e viene mandato via, così trova lavoro in un albergo. Un giorno nella struttura scoppia un incendio, avverte i suoi ex colleghi e così la Squadra 17 piomba sul posto e coraggiosamente salva anziani e bambini sotto lo sguardo attento di un tv privata che fino a quel momento aveva potuto immortalare solo fallimenti.

Critica, curiosità e cast del film I pompieri

"Farsa paramilitare e demenziale affidata a una mezza dozzina di comici che non hanno più l’età per la caserma. Gli effetti speciali sono poveri in un impianto narrativo molto frettoloso. Emerge Paolo Villaggio che invecchiando migliora" così ilMorandini critica il film. Ma nonostante gli evidenti difetti il gruppo di attori riesce a far divertire il pubblico e quindi lo scopo della commedia leggera è stato raggiunto.

Nel film compare anche una seminuda Moana Pozzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Paolo Villaggio: Paolo Casalotti

Lino Banfi: Nicola Ruoppolo

Massimo Boldi: Max Pirovano

Christian De Sica: Alberto Spina

Andrea Roncato: Armando Bigotti

Ricky Tognazzi: Daniele Traversi

Gigi Sammarchi: comandante Pacini

Paola Onofri: Cristina

Claudio Boldi: Tom

Paola Tiziana Cruciani: signora Casalotti

Moana Pozzi: Amalia Ruoppolo.