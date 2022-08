Presa diretta, al via questa sera su Rai 3 il nuovo ciclo di puntate

“Presa diretta”, longevo programma di Rai 3 firmato da Riccardo Iacona, riparte oggi, 29 agosto, con un nuovo ciclo di puntate. “Guerra e fame” è il titolo del primo appuntamento: il tema è quello della guerra del grano, scaturita dalla guerra in Ucraina. Leggiamo qualcosa in più sul format e su ciò che vedremo questa sera.

Presa diretta: format

Programma di approfondimento di Rai 3, 'Presa diretta' è generalmente accostato al fratello maggiore 'Report' come benemerito programma capace di indagare - mediante inchieste giornalistiche che possono affrontare i più disparati argomenti - e fare luce su punti critici dentro e fuori i confini nazionali. 'Presa diretta' va in onda dal febbraio del 2009 ed è stato ideato da Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis. Il giornalista è il volto simbolo del programma, che ha come peculiarità quella di affrontare ogni argomento da diversi punti di vista con l'intento di offrire letture ricche e obiettive.

Presa diretta 2022: anticipazioni prima puntata

In partenza il 29 agosto, il nuovo ciclo di “Presa diretta” prevede otto nuovi appuntamenti trasmessi nel corso di altrettanti lunedì in prima serata. La prima puntata ha come titolo “Guerra e fame” ed è dedicata ad un argomento di straordinaria attualità: la guerra del grano, frutto della guerra in Ucraina. E poi il problema dei cambiamenti climatici e uno sguardo su chi si approfitta di tali drammi. In paesi già poveri la speculazione provoca voragini, tra carestie, rincari e tensioni dove a pagare sono, come sempre, i più deboli. Dall’Ucraina, il discorso si espande poi al Libano. Quale futuro ci attende?

Dove vedere “Presa diretta” (lunedì 29 agosto 2022)

La prima puntata di “Presa diretta” viene trasmessa da Rai 3 lunedì 29 agosto alle 21.20. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.