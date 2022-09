Pucci Show, stasera su Italia 1: anticipazioni

Al via oggi su Italia 1, On Stage è un programma in quattro puntate che ci propone ogni mercoledì una serata in compagnia della comicità di casa nostra. In ogni puntata un asso della risata – generalmente volti noti al pubblico di Zelig e Colorado – sale sul palco e alterna personali tormentoni a nuovi sketch comici. Si comincia oggi, 7 agosto, con il Pucci Show.

On Stage presenta: Pucci Show

Italia 1 è la rete Mediaset più legata alla comicità italiana. Senza nemmeno scomodare i tempi di Drive In, basti pensare che proprio qui hanno trovato spazio le prime stagioni di Zelig e sempre qui sono andati in onda gli show di Colorado (e relativi epigoni). Ed è proprio da questi ultimi due programmi che provengono i protagonisti degli speciali “On Stage”. Quattro appuntamenti in onda il mercoledì sera con altrettanti one man show. Si comincia il 7 settembre con Andrea Baccan, meglio noto come Andrea Pucci. Il suo spettacolo ha come titolo, semplicemente, “Pucci Show”. Il palco è quello del Teatro Repower di Assago (Milano). Andrea Pucci si cimenta in un monologo che conosce poche pause. La sua interazione con il pubblico è costante e la sua comicità si basa innanzitutto sui costumi e la società contemporanea, sottolineandone i (pochi) pregi e i (molti) difetti. Coloro che lo conoscono già bene, troveranno quasi tutti i tormentoni che hanno reso celebre il comico milanese, ma non mancheranno sorprese e battute inedite. Ad impreziosire la serata, troviamo la Zurawski Live Band. Tra gli ospiti del programma, Katia Follesa e i Neri per Caso.

Dove vedere Pucci Show in tv e in streaming (mercoledì 7 settembre 2022)

Pucci Show va in onda oggi, 7 settembre, a partire dalle 21.20 su Italia 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.