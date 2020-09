Pulp Fiction, le curiosità sul film questa sera in tv

Questa sera su Tv8 andrà in onda uno dei capolavori di Quentin Tarantino: Pulp Fiction. Dalle 21:30 John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis saranno i protagonisti di quattro storie che si intrecciano e terminano, come da manuale quentiniano, a colpi di pulp.

La trama di Pulp Fiction, questa sera in tv

Il film segue, non in ordine cronologico, storie differenti che si svolgono parallelamente andando a costruire un percorso narrativo circolare. Il primo episodio racconta le vicende di una coppia di rapinatori e amanti Zucchino e Coniglietta, che stanno architettando il loro prossimo colpo. Su iniziativa di lui, decidono di operare proprio nello stesso locale dei protagonisti della seconda sequenza. Quest’ultima ha come protagonisti due malavitosi vestiti con abiti scuri, Vincent Vega e Jules Winnfield, che devono recuperare una misteriosa valigetta sottratta al loro capo Marsellus Wallace da alcuni ragazzi. In una scena successiva uno dei due sicari (Travolta) deve portare a ballare Mia (Uma Thurman), moglie del capo (V. Rhames), che, scambiata eroina per cocaina, va in overdose. Infine un flashback ci porta negli anni settanta, in cui un reduce della guerra in Vietnam si reca a casa del piccolo Butch Coolidge (Bruce Willis) per comunicargli della morte di suo padre prigioniero. Nel presente il ragazzo è un pugile.

Curiosità, cast e riconoscimenti

Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti: nel 1994 ha vinto la Palma D’Oro a Cannes; nel 1995 ha ottenuto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale e 7 candidature. Ha vinto due David di Donatello (1995) per Miglior film straniero a Quentin Tarantino e per Miglior attore straniero a John Travolta. Ben nove candidature ai Bafta e due vittorie per Miglior attore non protagonista a Samuel L. Jackson e Migliore sceneggiatura originale a Quentin Tarantino e Roger Avary. Tarantino e Avary hanno vinto anche il Golden Globe (1995).

Nel 1998 l’American Film Istitute lo ha inserito tra i 100 migliori film di tutti i tempi.

Il film è costato 8 milioni di dollari, 5 dei quali sono stati impiegati per pagare attori e attrici. La pellicola poi sbancò il botteghino, con incassi per oltre 200 milioni di dollari.

La famosa scena di ballo tra Travolta e Thurman è un omaggio al film di Federico Fellini, Otto e Mezzo. In quell’occasione, i due ballerini erano Barbara Steele e Mario Pisu, che interpretavano i personaggi di Gloria Morin e Mario Mezzabotta.

Crossover tra i film di Tarantino, in questo caso parliamo - ovviamente - di Pulp Fiction e de Le iene: il vero nome di Mr. Blonde delle “Iene” è Vic Vega, fratello di Vincent Vega di Pulp Fiction.

Cast del film Pulp Fiction

John Travolta: Vincent Vega

Samuel L. Jackson: Jules Winnfield

Uma Thurman: Mia Wallace

Bruce Willis: Butch Coolidge

Tim Roth: Ringo "Zucchino"

Amanda Plummer: Yolanda "Coniglietta"

Maria de Medeiros: Fabienne

Ving Rhames: Marsellus Wallace

Eric Stoltz: Lance

Rosanna Arquette: Jody

Christopher Walken: capitano Koons

Harvey Keitel: Winston Wolf

Quentin Tarantino: Jimmie Dimmick