Richard Jewell, stasera su Canale 5: la vera storia

Nella sua più recente produzione cinematografica Clint Eastwood ha talvolta raccontato storie di persone comuni protagoniste di piccole ma esemplari vicende. “Richard Jewell” narra ciò che nel 1996 accadde ad una guardia di sicurezza: prima mise in salvo molte persone da un attentato; poi, reso una celebrità dai media, fu ingiustamente accusato di essere un terrorista e, di conseguenza, infangato da coloro che lo avevano celebrato. Scopriamo la sua vera storia.

Richard Jewell, la vera storia dietro al film

Richard Allensworth Jewell nacque con il nome Richard White a Danville (una città della Georgia). La sua fama è dovuta ad un episodio datato 1996. L'uomo stava lavorando come guardia di sicurezza per la AT&T Inc. per le Olimpiadi estive di Atlanta. Durante un concerto in un parco Jewell cominciò a notare alcuni strani movimenti. Avvicinandosi al punto sospetto notò la presenza di uno zaino, contenente tre bombe. In quel momento Jewell allertò la polizia ed evacuò insieme ad altri l'intera area prima dell'esplosione. La manovra salvò la vita di tante persone. Prima eroe popolare, Richard Jewell fu in seguito tra i principali sospettati dell'attentato e infangato dalla stessa stampa che lo esaltò (non avendo però alcuna prova sulla sua colpevolezza). Aiutato da un avvocato, dimostrò la sua totale innocenza e fu prosciolto da tutte le accuse. Successivamente fu scoperto il terrorista responsabile dell'accaduto: Eric Rudolph, artefice dell'attentato. Scottato dagli eventi, Jewell morì poi il 29 agosto 2007 a causa di un'insufficienza cardiaca, favorita da una critica forma di diabete.

