Solo uno sguardo, stasera in tv la prima puntata della miniserie francese

Oggi, lunedì 5 settembre, Canale 5 trasmette in prima serata i primi tre episodi (di sei)della miniserie francese “Solo uno sguardo”. Interpretata da Virginie Ledoyen, narra una vicenda familiare carica di tensioni e segreti provenienti dal passato. Leggiamo le anticipazioni su ciò che vedremo questa sera.

Presentazione e cast

“Solo uno sguardo è una miniserie francese prodotta nel 2017. Il titolo originale di questo progetto è “Juste un regard”. Tratta da un romanzo di Harlan Coben, la serie è pienamente ascrivibile al genere thriller. Una storia che cela dietro ad una apparentemente tranquilla vita familiare, un passato fatto di misteri e segreti. Nel ruolo di Eva Beaufils, la protagonista di “Solo uno sguardo” è Virginie Ledoyen; a partire dagli anni ’90, è un’attrice molto attiva nel cinema francese ed è stata diretta da importanti registi come Olivier Assayas, Claude Chabrol, Benoît Jacquot, François Ozon.

Il cast è per il resto così composto: Thierry Neuvic (nel ruolo di Bastien Beaufils); Thierry Frémont (Grégory Marsan); Arthur Jugnot (Daniel); Jimmy Jean-Louis (Éric Toussaint); Julie Gayet (Sandrine Koval-Beaufils); Joseph Malerba (Franck / Crapaud); Carole Richert (signora Marsan); Stanislas Merhar (Jimmy O.); Mathilde Bisson (Crystal / Angélique Lambert); Michaël Abiteboul (Hubert Caillard); Anne Girouard (Capitano Valert); Sophie-Charlotte Husson (Mylène Losdat); Christophe Vandevelde (Olivier Losdat); Oscar Geraldes Galpin (Thomas Losdat). I 6 episodi di “Solo uno sguardo” sono diretti da Ludovic Colbeau-Justin. La seconda puntata andrà in onda mercoledì 6 settembre in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni prima puntata (6 settembre)

Nel primo episodio facciamo la conoscenza della protagonista, Eva Beaufils, un'agente della forestale. Dalla vita piuttosto tranquilla, vive con il marito Bastien e i loro due figli, Max e Salome. Marito e figli si allontanano da casa per assistere ad un concerto. La donna riceve una notizia sconcertante: l'uomo è sparito ed ha lasciato i figli in un hotel. Nel secondo episodio della serie Eva indaga sulla sparizione del marito: scoprirà che era solito affittare un monolocale a Montmartre a una donna di nome Crystal. Grazie al figlio Max, Eva scopre che il marito è stato rapito da un uomo misterioso di nome Eric. Nel terzo episodio della serata Eva riceve la visita di Crapaud, che dice di essere stato mandato dal collega della donna, Grégory, per proteggere lei e i suoi figli. Eva indaga per trovare le persone ritratte in una vecchia foto che ritrae il marito in compagnia di alcuni misteriosi individui. Scopre, a questo punto, che alcune di queste persone sono coinvolte negli attuali eventi legati alla sparizione del marito.

Dove vedere Solo uno sguardo in tv e in streaming (lunedì 6 settembre 2022)

La prima puntata della miniserie “Solo uno sguardo”” va in onda oggi, 6 settembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.