Solo uno sguardo, stasera in tv la seconda (e ultima) puntata della miniserie francese

Oggi, mercoledì 7 settembre, Canale 5 trasmette alle 21.20 il secondo e ultimo appuntamento con la miniserie francese di genere thriller. Tre episodi carichi di suspense che rivelano i motivi del rapimento di Bastien, marito di Eva. Un passato fatto di segreti e omicidi, pronti a stupire lo spettatore. Leggiamo qualcosa in più su ciò che vedremo stasera.

Anticipazioni seconda puntata (7 settembre 2022)

Nel primo episodio della serata, intercettato Jimmy O. Toussaint, il rapitore di suo marito Bastien, Eva Beaufils deve badare anche ad altri pericoli: il misterioso uomo arriva a minacciare l'incolumità dei suoi figli, ma la donna ha intenzione di andare a fondo. Hubert fa una rivelazione ad Eva: la sorella Claude, prima di morire, aspettava un figlio, forse di Bastien. Quest'ultimo prova a scappare,

ma Toussaint lo blocca. Nel secondo episodio Eva scava a fondo nel passato di suo marito e fa delle importanti scoperte: in gioventù Bastien aveva una band, gli Sharkam, e nel suo giro c'era anche Jimmy O. Toussaint. Quest'ultimo svela a Bastien il motivo del rapimento. Alle spalle c'è un episodio funesto che rischia di segnare la vita di tutti e ben presto potrebbe accadere qualcosa di

spiacevole. Nel terzo episodio, che chiude la serata e l'intera miniserie, Eva trova il motivo alla base del rapimento di Bastien: durante la sua giovinezza la band del marito tenne un concerto alle catacombe. I dettagli potrebbero però mettere in discussione l’amore che ha sempre nutrito per suo marito. Gli scheletri nell’armadio di Bastien comprendono una terribile vicenda familiare, dove la sorella dell’uomo, Sandrine, ebbe un ruolo di primaria importanza.

Dove vedere Solo uno sguardo in tv e in streaming (mercoledì 7 settembre 2022)

La seconda e ultima puntata della miniserie “Solo uno sguardo” va in onda questa sera alle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono disponibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.