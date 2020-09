A star is born, la storia d'amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper questa sera in tv

Lady Gaga attrice e Bradley Cooper cantante. I due non si sono scambiati i ruoli ma hanno mostrato al mondo intero il loro essere artisti a tutto tondo. Per mesi la loro interpretazione di Ally e Jack in A star is born ha fatto parlare della loro bravura e della possibile liaison nella realtà. Il film, candidato a otto premi Oscar, sarà in prima tv questa sera su Canale 5.

La trama del film 'A star is born'

Jackson "Jack" Maine (Bradley Cooper) è una star del rock country, con un seria dipendenza da alcol e droghe. A supportarlo nella vita e nella carriera il fratello, nonchè manager, Bobby (Sam Elliott).

Un sera mentre beveva un drink Jack assiste all'esibizione di una cantante mentre si esibiva in un tributo a Edith Piaf. La voce melodiosa è di Ally (Lady Gaga), una cameriera e cantautrice.

Jack ne rimane folgorato e i due passano la notte a parlare tra confidenze e scintille d'intesa. Ally condivide con Jack alcuni testi a cui sta lavorando, e lui, convinto del suo talento, la invita al suo prossimo spettacolo. Lei risponde "no", ma jack non demorde e dopo l'ennesimo invito Ally salirà sul palco per cantare Shallow (canzone diventata famosa in tutto il mondo che vede Lady Gaga e Bradley Cooper duettare ndr).

L'amore ci mette poco a prendere il sopravvento e i due iniziano una storia che riserverà alcuni lati inaspettati. Il diverso modo di approcciare al successo, la continua ascesa di Ally e i problemi mai risolti di Jack porteranno i due a mettere in dubbio la relazione. Ma l'amore sarà sufficiente?

Le curiosità sul film

A Star Is a Born è il primo film diretto da Bradley Cooper. La pellicola uscita nel 2018 è stata una tra le più attese dell'anno (ed è considerata una delle migliori del 2018), i fan di Cooper e Gaga erano in trepidante attesa di vederli insieme.

E' stato presentato fuori concorso a Venezia nel 2018 ed è il terzo remake di "È nata una stella", film del 1937 con Janet Gaynor e Fredric March, dopo quelli del 1954 (è il secondo film più famoso di Judy Garland dopo Il mago di Oz del 1939) e del 1976 (con Barbra Streisand).

Alcune scene del film sono state riprese durante il festival di musica Coachella nel 2017, Lady Gaga era la headliner della giornata (la prima volta di una donna in 10 anni di storia del festival).

Il film vanta il record di pellicola più vista con protagonista un cantante: il budget di 40 milioni di dollari è stato ampiamente recuperato dai 413 milioni che ha incassato.

Tutte le canzoni presenti nel film sono state scritte da Lady Gaga e Bradley Cooper e sono state registrate dal vivo.

I premi per 'A star is born'

In totale otto nomination agli Oscar (Miglior film, Migliore attore protagonista a Bradley Cooper, Migliore attrice protagonista a Lady Gaga, Migliore attore non protagonista a Sam Elliott, Migliore canzone originale per Shallow, Migliore fotografia e Migliore sceneggiatura non originale).

Premio Oscar 2019

Vincitore per Migliore canzone per Shallow a Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il migliore attore protagonista a Bradley Cooper

Candidatura per la migliore attrice protagonista a Lady Gaga

Candidatura per il migliore attore non protagonista a Sam Elliott

Candidatura per la migliore sceneggiatura non originale a Bradley Cooper, Eric Roth e Will Fetters

Candidatura per la migliore fotografia a Matthew Libatique

Candidatura per il miglior sonoro a Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder e Steve Morrow

Golden Globe 2019

Vincitore Migliore canzone originale per Shallow

Candidatura per il miglior film drammatico

Candidatura per la migliore attrice in un film drammatico a Lady Gaga

Candidatura per il miglior attore in un film drammatico a Bradley Cooper

Candidatura per il miglior regista a Bradley Cooper

BAFTA 2019

Migliore colonna sonora

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il miglior regista a Bradley Cooper

Candidatura per il miglior attore protagonista a Bradley Cooper

Candidatura per la miglior attrice protagonista a Lady Gaga

Candidatura per il miglior suono

Candidatura per la miglior sceneggiatura non originale