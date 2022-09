Stasera in tv, 5 film e programmi di venerdì 2 settembre 2022

Oggi, venerdì 2 settembre, Real Time comincia a schierare pezzi forti del suo palinsesto televisivo. L’odierna offerta televisiva è comunque fortemente caratterizzata dalla messa in onda di pellicole per tutti i gusti, dalla fantascienza al cinema d’autore.



Lacci (21.25, Rai 3)

Il film di Daniele Luchetti è tratto dall’omonimo successo editoriale di Domenico Starnone ed ha aperto nel 2020 la Mostra del Cinema di Venezia. La storia segue in due diverse epoche (gli anni ’80 e la contemporaneità) il difficile matrimonio tra Aldo e Vanda: giovani sposi e genitori di due bambini, i sentimenti e le emozioni della coppia compongono un giallo dei loro sentimenti. Nel cast del film troviamo Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando, Laura Morante, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini e Linda Caridi.

Bake Off – Dolci in forno (21.25, Real Time e Nove)

Al via la decima edizione di “Bake Off - Dolci in forno”, tra i programmi più amati della rete Real Time visibile in contemporanea (ma solo per questa prima puntata) anche su Nove. Il format è quello noto ai più, ma c’è una grande novità: ad affiancare i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara ci sarà il debuttante Tommaso Foglia, che sostituisce Clelia D’Onofrio. Alla conduzione ritroviamo Benedetta Parodi e poi ci sono loro: i 16 concorrenti pronti a darsi battaglia a suon di dolci bontà.

V per vendetta (21.05, 20)

Film tratto dal graphic novel capolavoro (1989) di Alan Moore e David Lloyd (1989) che racconta di un futuro prossimo dove a Londra domina un regime totalitario. Il misterioso V, vendicatore gentile, salva la Evey, una giovane che stava per subire violenze da alcuni poliziotti. Tra i due inizia una collaborazione per combattere un regime che penalizza e schiaccia le minoranze. Molto apprezzate le prove di Natalie Portman - che per l'occasione si rade i capelli a zero - e del mascherato Hugo Weaving.

Arrival (21.10, Rai Movie)

Diverse navicelle aliene atterrano sulla Terra, in varie parti del mondo. La dottoressa Louise Banks è un'esperta di linguista e viene scelta come importante membro di una squadra che ha il compito di capire se gli extraterrestri hanno intenzioni pacifiche o belliche. Il talentuoso Denis Villeneuve dirige un thriller di fantascienza che predilige una metodica e sottile tensione ai facili effetti speciali. Un film di genere prevalentemente antispettacolare, riflessivo e con una bravissima Amy Adams.

Il castello delle cerimonie (23.10, Real Time)

Debutto stagionale anche per il reality che ha come protagonista lo sfarzoso Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (Napoli), dove Imma Polese e Matteo Giordano permettono alle famiglie protagoniste di questa sesta edizione del programma di vivere cerimonie all’altezza dei loro sogni.

Lusso, abiti sgargianti e un bel po’ di kitsch: ci sono tutti gli ingredienti che hanno reso celebre il programma.