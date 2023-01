Stasera in tv, 5 film e programmi di domenica 8 gennaio 2023

Il ritorno della Lolita Lobosco interpretata da Luisa Ranieri monopolizza il palinsesto televisivo di domenica 8 gennaio. Ma, tra talent culinari e una scelta di film, scopriamo anche alcune proposte alternative per la prima serata di oggi.

Le indagini di Lolita Lobosco 2 (21.25, Rai 1)

Dopo il successo della prima stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco", Luisa Ranieri torna con una seconda annata della fiction che la vede vestire i panni della protagonista, vicequestore di Bari con tacchi a spillo. A Lolita si presentano nuovi e complessi casi: proprio mentre è in partenza verso l'Egitto insieme a Danilo, due fidanzati perdono la vita durante una escursione subacquea. Per molti è un incidente fatale, ma Lolita capisce che in questa vicenda qualcosa non quadra.

Stanlio & Ollio (21.20, Rai 3)

Stan Laurel e Oliver Hardy sono noti ai più con i nomi di Stanlio e Ollio, una delle più grandi coppie comiche della storia del cinema. In questo film biografico sono interpretati (benissimo) da Steve Coogan e John C. Reilly. La vicenda ha inizio nel 1953, quando la carriera dei due è in declino e i problemi di salute incombono. Ridotti a tour teatrali poco gratificanti, i due amici si rimboccano le maniche per affrontare un'ultima gloriosa fase di vita artistica e personale.

Captain Marvel (21.20, Canale 5)

Non è tra i più noti personaggi dell'Universo fumettistico di riferimento, ma Captain Marvel (interpretata da Brie Larson) è comunque la prima supereroina del Mondo cinematografico Marvel. Carol Danvers è una guerriera intergalattica dotata di super poteri che, rapita dagli alieni Skrull durante una missione, riesce a fuggire, ritrovandosi sul Pianeta Terra, nell'anno 1995. A quel punto si troverà a ricostruire il suo passato.

Little Big Italy (21.25, Nove)

Il ristoratore Francesco Panella ci conduce attrraverso un viaggio in giro per il mondo fatto di sapori... italiani. Ogni puntata del format è ambientata in una diversa nazione (oggi ci troviamo a Istanbul, Turchia) e vede in gara tre italiani lì residenti, associati a ristoratori italiani di fiducia che hanno deciso di diffondere all'estero piatti tipici del Belpaese.

Romanzo criminale (21.00, Cine34)

Siamo nella Roma degli anni '70 e i delinquenti denominati Libanese, Freddo e Dandi fondano la celeberrima "banda della Magliana", protagonista di alcuni dei fatti di cronaca più discussi di quel periodo. Diretto da Michele Placido ed interpretato da un cast di attori che comprende Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Stefano Accorsi, il film è diventato un cult immediato, capace di generare una serie televisiva di successo.