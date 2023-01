Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 5 gennaio 2023

La rilettura in versione live action di un classico Disney guida la serata del palinsesto televisivo. Si conclude, su Rete 4, la serie sul Grande Nord targata Bbc ma va in vacanza anche il Bar Stella di Stefano De Martino. Di seguito, alcune proposte per la serata televisiva.

Cenerentola (21.25, Rai 1)

Firmato da Kenneth Branagh, il film è il remake in live action del classico d'animazione targato Disney e datato 1950. La fonte originaria è la favola di Perrault: storia di Ella, che dopo la morte della madre si ritrova a vivere con la matrigna Lady Tremaine e le sue due figlie. Diventata una serva, Ella incontra ad una festa un affascinante ragazzo che potrebbe cambiargli la vita. La protagonista è interpretata da Lily James; nel cast di attori troviamo anche Richard Madden e Cate Blanchett.

La voce e la musica di Elisa rivisitate in chiave intima. Le canzoni della cantautrice sono riarrangiate per l'occasione con versioni per pianoforte, chitarra e archi. Quella proposta stasera è la registrazione di una delle date del suo tour e nello specifico quella tenuta a dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano. Ad arricchire questo appuntamento sono i tanti ospiti che salgono sul palco per duettare con Elisa: da Ligabue a Dardust, da Emma Marrone a Mahmood (solo per citarne alcuni).

Frozen Planet II (21.25, Rete 4)

La serie targata Bbc arriva questa sera alla sua ultima puntata stagionale. I titoli dei due episodi proposti sono "Terre di ghiaccio" e "Il nostro pianeta di ghiaccio". La prima ci regala immagini di straordinari animali che vivono all'estremo Nord del Pianeta: è il caso del lupo artico e della tigre siberiana; la seconda ci illustra i metodi che utilizzano gli animali per adattarsi al meglio al cambiamento climatico.

Blade Runner 2049 (21.10, Rai Movie)

Già regista di "Prisoners" e "Arrival", il canadese Denis Villeneuve realizza un sequel del capolavoro di fantascienza "Blade Runner", girato da Ridley Scott nel 1982. Trent'anni dopo la fine della storia originale, vediamo l'agente K (Ryan Gosling) scoprire un segreto tenuto nascosto per evitare di gettare il popolo nel caos. K si mette così alla ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), l'ex agente protagonista del primo film. La pellicola non ha ricevuto il successo sperato, ma è abbastanza intelligente da non voler rifare il cult del 1982. Un film di fantascienza maturo e visivamente suggestivo.

Bar Stella (23.30, Rai 2)

L'ultima settimana festiva vede oggi, 5 gennaio, l'appuntamento conclusivo con lo show in onda su Rai 2 dal martedì al giovedì in seconda serata. Una piccola isola felice della Rai: orchestrata dal padrone di casa Stefano Di Martino, la trasmissione ha come modelli di riferimento i programmi di Renzo Arbore e con garbo, musica ed umorismo accompagna il telespettatore verso la "buonanotte".