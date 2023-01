Stasera in tv, 5 film e programmi di martedì 3 gennaio 2023

Film in prima visione tv e classici all'ennesimo passaggio sul piccolo schermo; l'attualità politica e il documentario musicale. Leggiamo alcune proposte del palinsesto televisivo di martedì 3 gennaio 2023.

Pattini d'argento (21.25, Rai 1)

Le vite di due ragazzi si incrociano a San Pietroburgo (Russia) poco prima dell'inizio del '900: lui è l'umile Matvey che, perso il lavoro da fattorino, cerca fortuna e decide di utilizzare i pattini d'argento ereditati dal padre; lei è Alisa, figlia di un ufficiale importante, che vorrebbe evadere dalle regole rigide ed emergere nel mondo della scienza. Un film dove le dinamiche sentimentali nascono in una città rappresentata da toni fiabeschi.

Sister Act - Una svitata in abito da suora (21.25, Rai 3)

La cantante Deloris è solita esibirsi in un casinò di Las Vegas. Un giorno assiste ad un omicidio compiuto dal suo amante: quello del boss Vince La Rocca. Testimone chiave, la polizia la nasconde agli occhi del mondo introducendola in un convento. Mentre qualcuno la cerca, Deloris sconvolgerà la vita delle sorelle a suon di canzoni. Un film diventato di culto, citato più volte e impreziosito dalla performance di una scatenatissima Whoopi Goldberg.

Zona bianca (21.20, Rete 4)

Tra i tantissimi film dell'odierno palinsesto televisivo, trova spazio il talk show d'attualità condotto da Giuseppe Brindisi, alla sua prima puntata del 2023. I temi più caldi della politica e dell'economia. Le vicende italiane ed estere che aspettano risposte nei primi mesi dell'anno. Come evolveranno le vicende più critiche dei nostri tempi (a partire dalla guerra in Ucraina)?

Inception (21.05, 20)

Uno dei grandi successi del regista Christopher Nolan, che dirige un cast capeggiato da Leonardo DiCaprio per un lungo film dall'intricaticcima trama. Dom Cobb è un pezzo grosso dello spionaggio industriale: ha infatti la rara capacità di estrarre segreti durante le fasi oniriche. Un'attività che lo mette in costente allerta (e in perenne fuga), privandolo della possibilità di amare. Un giorno gli si presenta un'occasione unica: Cobb e i suoi uomini dovranno cambiare rotta e anzichè sottrarre informazioni ne dovranno creare di nuove. Una frontiera criminale che potrebbe riscattare la sua vita.

Imagine - John Lennon (21.25, Nove)

Un documentario del 1988 dedicato alla vita del grande musicista britannico John Lennon. Mediante repertori d'archivio si narrano le sue due fasi di vita artistica: la prima come membro dei Beatles, la seconda come solista. Inevitabile la presenza della signora Lennon, Yoko Ono, e quella di canzoni immortali che hanno fatto la storia della musica.