Stasera in tv, 5 film e programmi di mercoledì 4 gennaio 2023

Dopo molti giorni festivi dominati dai film, il palinsesto televisivo offre oggi, 4 gennaio 2023, una serata particolarmente variegata. Dai servizi di Alberto Angela al talk di Cristiano Malgioglio, dal grande cinema al ritorno del campionato di calcio. Di seguito alcuni suggerimenti.

Secondo appuntamento stagionale - e primo dell'anno - con il programma che vede Alberto Angela andare alla scoperta di Patrimoni mondiali dell'umanità dell'Unesco. Questa sera il divulgatore ci illustra Firenze, con il Duomo, il battistero e i Giardini di Boboli; Atene (Grecia) con il Partenone e l'Acropoli; i Castelli, dalla magica atmosfera, della Baviera.

Mi casa es tu casa (21.20, Rai 2)

Ultima puntata del programma condotto da Cristiano Malgioglio. Protagonista della lunga intervista di questa sera è Piero Chiambretti. L'informale ma ricca chiacchierata attraverserà le fasi della sua carriera - dalla Rai alle reti Mediaset - ma toccherà anche tasti intimi, come quello legato all'amata madre, Felicita, scomparsa due anni fa.

Sissi 2 (21.20, Canale 5)

Terzo e ultimo appuntamento con la seconda stagione della serie dedicata alla vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria, meglio nota come Sissi. Nel corso dei due episodi di questa sera vediamo l'esplosione della guerra tra Austria e Prussia, che metterà a dura prova sia la protagonista che Franz. Ma Sissi dovrà fare i conti anche con il minaccioso colera.

Il cacciatore (21.00, Iris)

Tre amici, operai in un'acciaieria della Pennsylvania, partono per il Vietnam poco dopo il matrimonio di uno di loro. L'esperienza si rivela terrificante: vengono catturati dai Vietcong, ma anche se riescono a fuggire, ognuno sarà a proprio modo segnato dagli eventi. Realizzato da Michael Cimino nel 1978 e interpretato da un grande cast - Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep, John Cazale - è uno dei capolavori del cinema statunitense. Tre ore e tre atti per un film complesso, denso e dalla strepitosa forza espressiva.

Speciale 90° minuto (23.30, Rai 3)

Ferma dal 13 novembre a causa dei Mondiali di calcio in Qatar, la serie A torna oggi, 4 gennaio 2023, con la sedicesima giornata stagionale. In seconda serata su Rai 3 vanno in onda gol, azioni salienti, interviste e commenti sulle partite di giornata: Cremonese-Juventus; Fiorentina-Monza; Inter-Napoli; Lecce-Lazio; Roma-Bologna; Salernitana-Milan; Sassuolo-Sampdoria; Spezia-Atalanta; Torino-Verona; Udinese-Empoli.