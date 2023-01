Stasera in tv, 5 film e programmi di domenica 1° gennaio 2023

Il palinsesto televisivo della prima giornata dell'anno ha i volti di Roberto Bolle (Rai 1, Danza con me) e Federica Panicucci (Canale 5, Concerto per la pace). Ma oltre ad un dovuto omaggio al programma culinario di Alessandro Borghese, peschiamo anche qualche titolo cinematografico.

Danza con me (21.25, Rai 1)

Per il sesto anno consecutivo Roberto Bolle inaugura l'anno televisivo della Rai con il suo "Danza con me". Il grande ballerino si cimenta con danze che hanno fatto la storia ma anche con numeri contemporanei. Lo show ospita però anche attori, cantanti, musicisti. Quest'anno Bolle è affiancato da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi e accoglie in studio diversi nomi noti al grande pubblico: Alberto Angela, Virginia Raffaele, Claudia Gerini, Edoardo Leo e Blanco.

Pinocchio (21.00, Rai 2)

Versione del 2019 in live action e firmata da Matteo Garrone del celeberrimo romanzo di Carlo Collodi. Ambientata in Toscana, la storia del falegname Geppetto che costruisce un burattino ribelle non ha bisogno di presentazioni. Il regista romano vuole essere fedele (e meno fiabesco rispetto alle edizioni Disney) alla storia originale. Pinocchio è interpretato dal giovane Federico Ielapi, mentre Geppetto è Roberto Benigni.

Concerto per la pace (21.20, Canale 5)

30° edizione del concerto per la pace. Condotto da Federica Panicucci e registrato lo scorso 17 dicembre all’Auditorium della Conciliazione di Roma, il pensiero e la raccolta di fondi sono quest'anno rivolti al popolo ucraino. Tra gli ospiti musicali troviamo Aka 7even, Orietta Berti, José Carreras, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, e Fiorella Mannoia. Ma sono inoltre presenti attori (da Elena Sofia Ricci a Neri Marcorè) e campioni dello sport come Federica Pellegrini e Marcell Jacobs.

Cocoon - L'energia dell'universo (21.15, La7)

Un film a metà strada tra la commedia e il fantasy, diretto da Ron Howard nel 1985 e dalla storia molto curiosa: in una casa di riposo della Florida alcuni anziani ritrovano improvvisamente la forma perduta. A rivitalizzarli sono stati i "cocoon" che degli alieni hanno piazzato nella piscina della struttura. Garbata e gentile, la pellicola è recitata da un gruppo di bravissimi attori.

Anche se questa rubrica generalmente non segnala titoli delle pay tv appare d'obbligo una menzione all'odierna puntata di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti". La puntata in onda oggi non è semplicemente la prima del 2023, ma rappresenta l'appuntamento numero 100 con il format culinario. Lo chef Borghese sbarca per l'occasione a Napoli per proclamare "il miglior ristorante del lungomare".