Stasera in tv, 5 film e programmi di domenica 18 dicembre 2022

La serata di domenica 18 dicembre 2022 vede due game show legati alla beneficenza dove a regnare, inevitabilmente, l’atmosfera natalizia. Ma dal documentario al film, dal talk show all’informazione, le alternative non mancano.

Soliti Ignoti Speciale Telethon (20.35, Rai 3)

L'amato game show condotto da Amadeus “Soliti Ignoti – Il Ritorno” è, anche quest'anno, associato alla maratona di beneficenza Telethon, a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare. La puntata di oggi occupa l'intera prima serata e vede dei giocatori di eccezione: Luca Argentero, Massimiliano Bruno, Giovanna Civitillo, Christian De Sica, Maria Di Biase, Angela Finocchiaro, Chiara Francini, Massimiliano Gallo, Lucrezia Lante Della Rovere, Frank Matano, Serena Rossi, Bruno Vespa.

Che tempo che fa (20.00, Rai 3)

Fabio Fazio ospita nel suo studio importanti personaggi del mondo dello spettacolo ma non solo. Roberto Bolle ci parla del suo annuale appuntamento con “Balla con me” (in onda il 1° gennaio su Rai 1). Ampio spazio dedicato al cinema: Alessandro Borghi e Luca Marinelli presentano “Le otto montagne”, mentre Aldo Giovanni e Giacomo promuovono “Il grande giorno”. Entrambi i film escono nelle sale il 22 dicembre. Spazio, inoltre, alla comicità e alla musica.

Viaggio nella grande bellezza (21.25, Canale 5)

Cesare Bocci torna con il suo programma che lo vede in giro per il mondo alla ricerca delle tante bellezze scolpite dal corso della storia. Ad una settimana dal Natale, l’appuntamento di questa sera è particolarmente significativo: il viaggio ha infatti luogo in Israele, per soffermarsi prevalentemente su Gerusalemme. Si parte dall’altopiano di Masada e si arriva alla Basilica del Sacro Sepolcro, la Città Vecchia, il Muro Occidentale e molti altri luoghi suggestivi.

100% Natale (21.30, TV8)

La cantante Annalisa ed il comico Max Angioni sono tra gli ospiti di un appuntamento straordinario con il game show condotto da Nicola Savino. Le tre coppie vip pronte a giocare in nome della beneficenza sono formate da Katia Follesa e il marito Angelo Pisani (la coppia), Ciro Ferrara e Gianmarco Tamberi (gli azzurri), Asia Argento e Vera Gemma (le amiche).

A Beautiful Mind (22.30, LA7)

Film vincitore di 4 premi Oscar (compresi quelli per il miglior film e per la miglior regia dell’anno a Ron Howard), racconta la vera storia del matematico John Nash. Vincitore del Nobel per l’economia nel 1994, ha vissuto una vita densa, tra scoperte eccezionali e una precaria salute mentale. Ad interpretarlo è un notevole Russell Crowe.