Stasera in tv, 5 film e programmi di martedì 20 dicembre 2022

La prima serata di martedì 20 dicembre 2022 offre un menu ricco di film, non necessariamente a tematiche natalizie. Spazio anche per i talk show d’informazione, che si apprestano a salutare i telespettatori, dando loro appuntamento al 2023.

Filumena Marturano (21.35, Rai 1)

Nuova versione televisiva della celebre commedia teatrale di Eduardo DE Filippo, già portata sul grande schermo da Vittorio De Sica con “Matrimonio all’italiana” (interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni). Storia di Filumena, ex prostituta che convive da diversi anni con Domenico. L’uomo non vuole sposarsi, ma la protagonista pur di fargli cambiare idea è disposta a fingersi in punto di morte. Francesco Amato, regista della nuova versione, dirige Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

#Cartabianca (21.25, Rai 3)

Con la puntata di questa sera, Bianca Berlinguer saluta il suo pubblico, dandogli appuntamento al 10 gennaio 2023. Prima di staccare la spina, ci offre comunque un’altra serata all’insegna dei temi più caldi del momento. Spazio dunque alla guerra in Russia: quali saranno le prossime mosse di Putin? Si parla, inoltre, della legge di bilancio approvata dalla Meloni.

Le streghe (21.25, Canale 5)

Adattamento di un romanzo di Roald Dahl (autore anche de “La fabbrica di cioccolato”) già portato sul grande schermo nel 1990 con “Chi ha paura delle streghe?”, con Angelica Huston. La nuova versione è diretta di Robert Zemeckis e interpretata da Anne Hathaway. Una storia fantastica dallo spirito decisamente dark. Comunque, per tutta la famiglia.

La signora ammazzatutti (21.10, TwentySeven)

Un film godibilissimo ma anche anti-natalizio nella sua cattiveria satirica. Beverly Sutphin nasconde dietro ai sorrisi e alla bellezza (l’attrice è Kathleen Turner) un insospettabile istinto da killer: guai a chi tocca la sua famiglia. Un attacco al perbenismo statunitense, firmato da John Waters, regista scorretto dal passato underground.

Il Gattopardo (21.15, LA7)

Forse il film più celebre del grande regista Luchino Visconti, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 1963. Tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e interpretato da un cast maiuscolo (Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale), il film vanta una straordinaria ricostruzione storica (la narrazione ha inizio nel 1860) e una messa in scena sublime.