Stasera in tv, 5 film e programmi di mercoledì 21 dicembre 2022

Oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, la serata televisiva è caratterizzata da un'ampia offerta di film. Dalla commedia alla fantascienza, dal biografico al fantastico. L'offerta del palinsesto vanta anche programmi d'informazione, che si apprestano a salutare il proprio pubblico prima delle feste natalizie.

Arnoldo Mondadori (21.25, Rai 1)

"Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo" è una docufiction diretta da Francesco Miccichè, da ormai qualche anno specialista di biografie che si muovono tra fiction e materiali d'archivio. Fondatore della casa editrice che porta il suo nome, Mondadori ha vissuto un'umile infanzia e ha donato a tutti gli italiani, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza - la possibilità di leggere e d'imparare. Ad interpretarlo troviamo un convincente Michele Placido.

Chi l'ha visto? (21.25, Rai 3)

Ultimo appuntamento stagionale con lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Nel corso degli ultimi mesi "Chi l'ha visto?" ha raccontato storie di donne scomparse, che ancora attendono verità e giustizie. Tra le altre: Liliana Resinovich, Greta Spreafico, Gaia Randazzo, Saman Abbas, Marzia Capezzuti, Agata Scuto, Lisa Gabriele. Anche se in vacanza, la redazione permetterà ai telespettatori l'opportunità di segnalare sparizioni ed eventuali avvistamenti.

Il primo Natale (21.20, Canale 5)

In un piccolo paese siciliano vivono il sacerdote Valentino e il ladro Salvo. Un giorno, quasi come per magie, i due si ritrovano in Palestina, poco prima della nascita di Gesù. Ma qualcosa potrebbe andare storto e sentono il dovere di aggiustare gli eventi, rispettando così l'andamento della Storia. Una commedia degli equivoci che vede il duo comico Ficarra e Picone alle prese con il loro primo film natalizio. I due non tradiscono però la propria identità, realizzando una pellicola adatta a tutte le età.

E.T. - L'extraterrestre (21.00, Iris)

L storia dell'alieno E.T., lasciato sul pianeta Terra dai suoi amici ma intenzionato a fare ritorno a casa. Ad aiutarlo sarà il piccolo Elliott, che stringerà con lui una tenera amicizia. Diretto da Steven Spielberg, "E.T." è tra i film di maggior successo della storia, ma anche un classico del cinema sentimentale. Un'opera per tutte le stagioni e per ogni età, ancora capace di appassionare ed emozionare.

Borotalco (23.00, Cine 34)

Storia di Sergio Benvenuti, un ragazzo semplice e un po' impacciato. Quando trova lavoro presso una casa editrice musicale si ritrova scambiato per un playboy da una ragazza. Uno dei più apprezzati film del Carlo Verdone prima maniera. Gradevole, garbato è anche un po' malinconico.