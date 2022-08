Stasera in tv, cosa vedere lunedì 22 agosto 2022

Gli appassionati di sport salutano gli europei di atletica leggera e di nuoto e il palinsesto televisivo, oltre ad ulteriori repliche di show della scorsa annata, comincia sempre più a spostare il baricentro sulle prossime elezioni politiche. Ma, ancora una volta, sono i film a dominare la prima e la seconda serata dei nostri canali televisivi.

Immenhof – La grande promessa (21.15, Rai 1)

Ormai da anni la Germania propone per il cinema e la televisione lavori che narrano storie d’amicizia tra esseri umani (specie se giovani) e cavalli. Dopo aver trasmesso il primo capitolo della serie di Immenhof , Rai 1 manda in onda il suo sequel, in prima visione televisiva. Qualcuno vuole avvelenare il cavallo di razza Cagliostro, ma la giovane Lou farà di tutto per salvarlo, avventurandosi con lui in una emozionante fuga. Qui le anticipazioni

Zona bianca (21.20, Rete 4)

Domenica 28 agosto parte ufficialmente la nuova stagione di “Zona bianca”. Ma Giuseppe Brindisi non ha mai abbandonato il suo format: prova ne è la versione estiva del programma che stasera va in onda per un’ulteriore puntata. Si scaldano i motori in vista delle elezioni di settembre. Il suo talk si avvale di ospiti e approfondimenti vari.

L’ultima missione (21.00, Iris)

Poliziotto francese dal geniale fiuto ma sul viale del tramonto e distrutto dall'alcol, ha un'ultima occasione di riscatto: proteggere una donna da un serial killer che, appena uscito di prigione, 25 anni prima massacrò la sua famiglia. Già regista dell'ottimo '36 Quai des Orfèvres', l'ex poliziotto Olivier Marchal dirige un notevole Daniel Auteuil in un'amara storia di solitudini, tormenti e riscatti.

Locke (21.15, Cielo)

Diretto dallo sceneggiatore Steven Knight, questo film risponde ad una non scontata domanda: può un film di 85 minuti tenere incollati gli spettatori pur svolgendosi interamente in un’auto e con un solo personaggio? Risposta affermativa, anche grazie all'ottima prova di Tom Hardy, che tra una telefonata e un silenzio dona alla vicenda una costante tensione emotiva e morale. Un film per molti aspetti sorprendente.

Il fiume rosso (23.15, Rai Movie)

Tra i massimi cineasti della storia del cinema americano, Howard Hawks realizza con questo film del 1948 uno dei capisaldi indiscussi della storia del western. Una vicenda che in principio sembra narrare la quotidianità di un microcosmo, si trasforma presto in un racconto di caratura mitologica, con lo scontro edipico padre-figlio e una costola di mandriani che ambisce al capitalismo. John Wayne giganteggia accanto al debuttante Montgomery Clift, che gli tiene testa.