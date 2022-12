Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 22 dicembre 2022

Il palinsesto televisivo di giovedì 22 dicembre è straordinariamente ricco non soltanto di film - che possono andare da prime visioni tv a classici del cinema - ma spazia dallo sport al documentario: un'offerta in grado di accontentare tutti i palati.

Purchè finisca bene: La fortuna di Laura (21.25, Rai 1)

Terzo capitolo del nuovo ciclo di "Purché finisca bene". L'appuntamento di questa sera ha come titolo "La fortuna di Laura" e vede Lucrezia Lante Della Rovere vestire i panni di Laura, un'arredatrice che si ritrova, da un giorno all'altro, senza lavoro né casa. Ospitata dalla sua ex domestica, si ritroverà a fare la colf. La donna - in passato superficiale - si avvicinerà al nipote Nicola, comprendendo, inoltre, i valori più importanti della vita.

Frozen Planet II - Incanto di ghiaccio (21.25, Rete 4)

Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei documentari su natura e animali. La serie targata BBC torna per un viaggio nelle terre dell'Artico e nell'Antartico seguendo gli animali che abitano questi luoghi a distanza ravvicinata. Dagli orsi polari alle tigri siberiane, fino ai pinguini: il documentario racconta la vita di bellissime specie animali come non le abbiamo mai viste.

Harry Potter - Ritorno a Hogwarts (21.30, TV8)

Uno speciale realizzato in occasione del 20° anniversario del primo film della saga, "Harry Potter e la pietra filosofale" (2001). Il documentario vede i membri del cast originale riunirsi sul set dei film della serie e abbandonarsi ai ricordi. Le parole degli attori vengono alternate alle immagini di repertorio. Rivedremo dunque Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e tanti altri.

Manchester City - Liverpool (21.00, Nove)

Terminato il mondiali di calcio del Qatar, che ha visto imporsi l'Argentina in una epica finale contro la Francia, decisa soltanto ai rigori, per lo sport più amato non ci sono attimi di pausa. La coppa di Lega inglese riprende con una partita di lusso: l'Ethiad Stadium, casa del Manchester City, vede la sfida tra i padroni di Casa, allenati da Pep Guardiola, e il Liverpool di Jurgen Klopp. Un incontro da non perdere.

Amarcord (21.00, Cine 34)

Negli anni '30 il giovane Titta vive le giornate (e la propria crescita) attraverso piccoli e grandi eventi quotidiani. Capolavoro senza tempo di Federico Fellini, che si ispira a ricordi di gioventù (il titolo proviene da "a m'arcord", ovvero "io mi ricordo" in dialetto romagnolo). Le sequenze memorabili non si contano e il film fu celebrato in tutto il mondo, vincendo anche l'Oscar per il miglior film straniero.