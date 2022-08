Stasera in tv, cosa vedere mercoledì 24 agosto 2022

L’ultima puntata stagionale di Superquark è stata realizzata prima della scomparsa di Piero Angela: un’ occasione per rendergli anche oggi, 24 agosto, un dovuto omaggio. E poi ancora film, documentari, filmati d’archivio: ecco cosa offre la serata televisiva di oggi.

Superquark (21.25, Rai 1)

Ultimo appuntamento con lo storico programma: un’immancabile occasione per omaggiare ancora una volta Piero Angela. Il menù è come al solito ricco: scienza, archeologia, medicina, natura, tecnologia. Illustri esperti, rubriche, viaggi e reportage dentro e fuori i confini nazionali. Il tutto secondo l’idea di Piero Angela che prevede di raccontare argomenti non sempre facili con un linguaggio alla portata di tutti.

Ribelli (21.20, Rai 3)

Sandra è una donna che subisce le angherie del marito violento. Un giorno decide di fuggire dalla sua cittadina (Sud della Francia) e tornare a Boulogne-sur-Mer, dove è nata. Oltre a ritrovare amici e parenti, qui comincia a lavorare in un conservificio, ma dovrà fronteggiare nuovi problemi. Il film ha tutte le premesse del dramma impegnato, ma a dispetto della sinossi è invece una commedia che trova nella protagonista Cécile de France la propria piacevolezza.

Van Gogh: Tra il grano e il cielo (23.30, Canale 5)

Tra i tanti documentari dedicati a Vincent Van Gogh, questo lungometraggio di produzione italiana parte dalla collezione di Helene Kröller-Müller, che a inizio '900 acquistò ben 300 opere del genio olandese. In occasione della mostra Tra il grano e il cielo, alla Basilica Palladiana di Vicenza, il discorso si estende all'arte di Van Gogh, dai meticolosi studi preparatori ai capolavori fatti e finiti.

Il postino suona sempre due volte (21.00, Iris)

Alla base del film c’è l’omonimo romanzo di James M. Cain, già portato in passato più volte sul grande schermo. Questa riduzione del 1981 è firmata da Bob Rafelson, scomparso lo scorso 23 luglio all’età di 89 anni. Il vagabondo Tom conosce Cora. La donna è sposata, ma tra i due nasce una passione folle, che li porta a progettare l’omicidio del marito della donna. Le sequenze d’amore sono diventate celebri: merito anche della coppia di attori protagonisti, Jack Nicholson e Jessica Lange.

Storie della Tv: Vttorio Gassman (21.10, Rai Storia)

Vittorio Gassman è notoriamente tra i più grandi attori della storia del nostro cinema. Il mattatore è il titolo di un film di Dino Risi del 1960; ma fu anche il nome di uno show televisivo in dieci puntate del 1959, dove il grande attore diede prova del suo insuperabile istrionismo. Quella che va in onda stasera su Rai Storia è un’antologia di alcuni momenti tratti da quel programma.