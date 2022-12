Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 24 dicembre 2022

Il tradizionale Circo di Montecarlo rappresenta una delle poche eccezioni alla sterminata quantità di film proposti dai canali televisivi di casa nostra. Le pellicole spaziano dal contemporaneo al classico, con netta predilezione per le storie prettamente natalizie, ma non solo. Ecco le nostre proposte della Vigilia di Natale.

Io sono Babbo Natale (21.30, Rai1)

Ultimo film interpretato dal grande Gigi Proietti, uscito postumo. Ad affiancarlo è Marco Giallini; a dirigerlo Edoardo Falcone, già regista di “Se Dio vuole”. Storia di Ettore che, appena uscito di prigione, irrompe in casa dell’anziano Nicola. L’intento è quello di derubarlo ma, scavando in giro per l’abitazione, si accorge che Nicola possiede soltanto giocattoli. L’anziano uomo confessa il suo segreto: quello di essere il vero Babbo Natale.

Festival del Circo di Montecarlo (21.20, Rai 3)

Dopo un anno di pausa forzata – dovuta alla pandemia di Covid-19 – torna uno dei cavalli di battaglia delle festività: il Circo di Montecarlo. Una carrellata di straordinari artisti circensi – giocolieri, clown, acrobati – giungono nel Principato di Monaco per allietare gli animi degli spettatori. L’edizione italiana è condotta da Melissa Greta Marchetto.

Vacanze romane (21.25, Rete 4)

Il film che rese famoso Audrey Hepburn (e la Vespa Piaggio) narra la storia della giovane principessa Anne che, fuggita dagli obblighi reali, di ritrova spaesata e ubriaca a Roma. L’americano Joe (Gregory Peck) l’aiuta. L’amore sembra una conseguenza ovvia, ma una nobile può davvero fidanzarsi con un giornalista? Pellicola celeberrima diretta da William Wyler, regista di film come “Piccole volpi”, “I migliori anni della nostra vita” e “Ben Hur”.

Una poltrona per due (21.30, Italia 1)

Sono tanti i telespettatori che attendono questo momento: trascorrere la sera della Vigilia di Natale in compagnia di “Una poltrona per due”. Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis sono protagonisti di una commedia che rilegge in chiave moderna la classica storia de “Il principe e il povero”. Dirige John Landis: a seguire, dalle 23.55 circa, sullo stesso canale va in onda anche il capolavoro del regista: “The Blues Brothers”.

Il Signore degli anelli – La compagnia dell’anello (21.05, 20)

Primo capitolo (di tre) dell’adattamento cinematografico del capolavoro della letteratura fantastica firmato da J. R. R. Tolkien. La vicenda segue l’hobbit Frodo, possessore dell’anello forgiato dal cattivissimo Sauron. Per evitare che venga rubato da qualche malvagio sa che l’anello dovrebbe essere distrutto. Ma è soltanto l’inizio di una vicenda lunga e in grado di raccontare tante meravigliose sorprese. Il regista neozelandese Peter Jackson è l’autore di questa trilogia – e dei prequel: “Lo Hobbit” – di straordinario successo commerciale.