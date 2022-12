Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 25 dicembre 2022

La serata televisiva del Natale dona ai telespettatori una vastissima scelta di film, non necessariamente natalizi: dalla commedia al musical, dal gangster movie al biografico. L’alternativa è però più che valida: il viaggio di Alberto Angela in una Milano notturna

Stanotte a Milano (21.25, Rai 1)

Alberto Angela torna con il suo suggestivo format capace di immergerci nel cuore di città e luoghi celebri, colti in tutto il loro fascino. Per la sera di Natale ci porta a Milano, con tutte le tappe del caso: vedremo il Duomo e il Teatro alla Scala, la Pinacoteca di Brera e lo Stadio San Siro, la Biblioteca Ambrosiana e le Colonne di San Lorenzo. In più, ospiti e canzoni.

The Untouchables – Gli intoccabili (21.25, Rete 4)

Il regista Brian De Palma ci porta nella Chicago degli anni ’30, in pieno proibizionismo. Il celebre Al Capone domina il commercio clandestino; e ad indagare su di lui c’è l’agente federale Eliot Ness, coadiuvato dal poliziotto Jimmy Malone. Sono tante le star del cast: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia.

First Man – Il primo uomo (21.10, Iris)

Damien Chazelle, regista di “La La Land”, realizza un film biografico su Neil Armstrong. Entrato alla NASA dopo la morte della figlia, l’uomo partecipò nel 1969 alla missione dell’Apollo 11. Armstrong è noto come “il primo uomo sulla luna”. Ad interpretarlo troviamo Ryan Gosling.

Viaggi di nozze (21.00, Cine 34)

Grande successo di Carlo Verdone, che si sdoppia in tre come ai tempi di "Bianco, rosso e Verdone". Il dottor Raniero è un fissato della medicina che, dopo la morte della moglie, si risposa con la fragile Fosca; la storia di Giovannino e della sua storica fidanzata Valeriana culmina in matrimonio, ma la loro vita è caratterizzata da disgrazie; i tamarri Ivano e Jessica sembrano dare importanza soltanto al sesso, ma si troveranno a fare i conti con qualche riflessione.

Cantando sotto la pioggia (21.10, TwentySeven)

Ripetutamente proclamato “il più grande musical di tutti i tempi”, “Cantando sotto la pioggia” è innanzitutto una riflessione sul cinema, illustrato nel passaggio chiave dal muto al sonoro; è al contempo una commedia dal ritmo sostenuto, piena di trovate e attori in grande spolvero. Diretto da Stanley Donen e Gene Kelly (anche attore protagonista e ballerino inarrivabile), il film si avvale di numeri musicali sublimi e di uno spirito di fondo che dona allo spettatore gioia e sorrisi.