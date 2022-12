Stasera in tv, 5 film e programmi di lunedì 26 dicembre 2022

Dalla magia Disney all'action degli anni '80, dal biopic musicale al fantasy moderno: l'offerta dei film è molto ampia, ma non tutti gli abituali programmi si concedono la pausa festiva: è il caso di Report, storico e benemerito format di Rai 3.

La bella e la bestia (21.25, Rai 1)

Versione in live action del celeberrimo film d’animazione del 1991 targato Disney. Diretto da Bill Condon e interpretato da Emma Watson (nel ruolo di Belle), è molto fedele alla versione animata e pur non raggiungendone la bellezza si fa preferire ad altri adattamenti recenti di classici Disney. La storia - nota ai più – vede un uomo che vive in un castello; trasformato in bestia molti anni prima, si imbatte in una bella ragazza che potrebbe spezzare la sua maledizione.

Report (21.25, Rai 3)

Sigfrido Ranucci e gli inviati di Report non vanno in vacanza nemmeno a Santo Stefano e ci propongono tre nuove inchieste: a Mosca per capire se il dominio di Putin è in crisi; a Kiev per raccontare la resistenza del calcio ucraino e gli scommettitori che approfittano della situazione; un servizio indaga sull’aumento dei prezzi delle materie prime.

Trappola di cristallo (21.20, Italia 1)

Uno degli action movie più rappresentativi degli anni ’80 e della carriera di Bruce Willis. L'attore veste i panni di John McClane, un poliziotto newyorkese che, arrivato a Los Angeles per il Natale da trascorrere insieme a moglie (ma la coppia è in crisi) e figli, si ritrova in un grattacielo assediato da un gruppo armato di tedeschi. La disavventura è di quelle mozzafiato.

Il Signore degli anelli – Il ritorno del Re (21.05, 20)

Il capitolo finale della fortunata trilogia tratta da Tolkien ha portato il regista Peter Jackson al trionfo degli Oscar: “Il ritorno del Re” ha vinto la bellezza di 11 statuette. Frodo è in arrivo a Mordor, dove ha intenzione di gettare l'Anello nella lava del Monte Fato, ma Gollum è in agguato. Gli orchi di Sauron e le armate di Gandalf e Aragorn sono in procinto di battagliare. La Terra di Mezzo sarà salvaguardata?

Rocketman (21.10, TwentySeven)

Biografia musicale incentrata sul cantautore britannico Elton John (interpretato da Taron Egerton). Diretto da Dexter Fletcher, "Rocketman" racconta l'uomo e l'icona: in che modo Reginald Dwight - vero nome dell'artista - da grande promessa del pianoforte è diventato una star di prima grandezza del firmamento musicale.