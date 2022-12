Stasera in tv, 5 film e programmi di martedì 27 dicembre 2022

Il capolavoro di Sergio Leone e l'omaggio al cinema di Martin Scorsese sono tra gli appuntamenti imperdibili della serata televisiva, ma tra un film e l'altro c'è spazio anche per l'attualità: questa sera tocca a "Zona bianca", su Rete 4, con la sua ultima puntata del 2022.

C'era una volta in America (21.20, Rai 3)

Il capolavoro (e testamento) di Sergio Leone, proposto nella sua versione integrale di 251 minuti. Interpretata da Robert De Niro e James Woods, è un'opera monumentale sul tempo e l'amicizia, sulla crescita e la memoria. Si parte nella New York degli anni '20. Noodles e Max sono grandi e inseparabili amici: da giovani teppisti diventano dei gangster, ma le loro strade si divideranno. Al centro dell'azione c'è anche il personaggio di Deborah, bellissima ed amata da entrambi.

Zona bianca (21.20, Rete 4)

Con la puntata in onda oggi su Rete 4, Giuseppe Brindisi saluta il 2022 proponendo ai telespettatori un bilancio sugli argomenti più in voga degli ultimi mesi. E dunque un focus d'obbligo sulla guerra in Ucraina, ma anche il racconto sulla manovra economica del nostro paese, in rapporto alle parole che l'Unione europea ha speso in merito.

Billy Elliot (21.20, Italia 1)

Film di grande successo che vede l'11enne Billy Elliot muoversi nell' Inghilterra del 1984. In epoca Thatcher, il padre è un minatore in sciopero e il ragazzo viene ammaliato dal mondo della danza. Il giovane inizia a prendere lezioni, ma agli altrui occhi questa passione sembra non sufficientemente adatta ad un ragazzo. Un po' affresco storico e un po' romanzo di formazione, resta una gradevolissima visione.

Virna Lisi - La donna che rinunciò a Hollywood (21.15, La7)

Documentario-ritratto su Virna Lisi, tra le stelle più anomale della storia del cinema italiano. Donna di una bellezza fuori dall'ordinario, ha avuto la capacità di illuminare i film ai quali ha preso parte. A differenza di altre colleghe ha sempre vissuto con discrezione e lontana dalle luci della ribalta. Come recita il titolo di questo film, ha rifiutato allettanti proposte arrivate da oltreoceano. Il tutto in nome della famiglia e della coerenza.

Hugo Cabret (21.15, Rai 5)

Tratto da un celebrato romanzo illustrato di Brian Selznick, Martin Scorsese firma una mirabolante pellicola adatta incondizionatamente a spettatori di ogni età. Le dinamiche e il ritmo sono quelle del grande film per ragazzi, ma i "rimandi adulti" sono innumerevoli. Basti menzionare l'omaggio alla storia del cinema - rappresentato soprattutto mediante il personaggio di Georges Méliès, tra i pionieri della settima arte - ed emozioni e insegnamenti senza età né frontiere.