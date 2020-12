Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 28 dicembre 2020

Cosa guardare stasera in tv? In occasione di vacanze natalizie così sedentarie, a causa dell'emergenza coronavirus, a venirci incontro sono senza dubbio film e trasmissioni televisive, pronte a farci compagnia chiusi come siamo tra le mura di casa. Dai grandi classici delle feste come il cartoon La Bella e la Bestia fino all'appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, ecco alcuni consigli su che cosa guardare questa sera in tv.

Se preferite invece una visione più interattiva, qui trovate tutte le dritte per sfruttare al meglio film e serie tv presenti sulle piattaforme Netflix, Amazon e Disney Plus. Qui, invece, il calendario completo delle trasmissioni più attese durante la durata complessiva di queste vacanze natalizie.

Stasera in tv su Rai Uno

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - La Bella e la Bestia

23:39 - TG1 60 Secondi

23:40 - Un bebè per Natale

Stasera in tv su Rai Due

20:30 - TG2 20.30

21:00 - TG2 Post

21:20 - Pixels

23:10 - Una Pezza di Lundini

Stasera in tv su Rai Tre

20:00 - Blob

20:15 - I Topi 2

20:45 - Un posto al sole

21:20 - Maria Teresa - Stagione 2

