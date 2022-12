Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 29 dicembre 2022

Illustrate dal documentario in onda su Rete 4, le gelide meraviglie dell'Antartide sono un'eccezione ad un palinsesto serale dominato prevalentemente da film. In prima visione televisiva, su Rai 1 ci attende il quarto ed ultimo appuntamento stagionale con "Purchè finisca bene".

Ultimo appuntamento stagionale (di quattro) del nuovo ciclo di “Purché finisca bene”: film per la televisione che, con toni da commedia, raccontano gentilmente storie di persone più o meno comuni. “Una scomoda eredità” è interpretato, tra gli altri, da Euridice Axen, Chiara Francini, Cristiano Caccamo e Cesare Bocci. Storia di due donne agli antipodi che, morti i rispettivi genitori, amanti, ereditano una comune abitazione in Sardegna.

La vita straordinaria di David Copperfield (21.25, Rai 3)

Nuova versione del celeberrimo romanzo di Charles Dickens. Vita di David Copperfield, dall'infanzia - primi dell'800 - all'età adulta. Dall'infanzia in famiglia alla scoperta del mondo, fino alla consapevolezza delle proprie qualità: scrivere, raccontare. Firmata da Armando Iannucci e interpretata da un cast capeggiato da Dev Patel, la pellicola offre un Ottocento fantasioso, talvolta più colorato e ritmato di quello che realmente fu, ma non tradisce lo spirito romanzesco dell'opera originale.

Frozen Planet II (21.20, Rete 4)

Seconda parte di un documentario sulla natura che ci conduce in una delle estremità del nostro Pianeta: l'Antartide. Le temperature sono proibitive e i venti soffiiano forti. In questo contesto spiccano diverse straordinarie specie di animali: come i pinguini reali o le foche, in lotta per la loro sopravvivenza.

Will Hunting - Genio ribelle (21.20, Italia 1)

Un ragazzo pulisce i corridoi del Massachusetts Institute of Technology ma, grazie all'aiuto del professor Lambeau, si scoprirà un genio della matematica. Gus Van Sant dirige una sceneggiatura firmata dagli attori Matt Damon e Ben Affleck, anche se a spiccare è Robin Williams, che grazie a questa interpretazione vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista. Una piacevole parabola tipicamente statunitense.

Una strega in Paradiso (21.10, Rai Movie)

Dietro ad un'antiquaria d'arte si cela una strega moderna, pronta a far saltare il matrimonio di un editore. I problemi sorgono quando la donna si innamora della sua potenziale vittima. Commedia romantica datata 1958 e dai connotati fantasy. L'indiscussa gradevolezza dell'insieme è in gran parte dovuta ai due splendidi attori protagonisti: Kim Novak e Jack Lemmon.