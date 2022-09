Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 3 settembre 2022

Oggi, sabato 3 settembre, il palinsesto televisivo italiano si destreggia tra programmi in prima visione e repliche della passata stagione, tra pellicole di ieri e cult movie contemporanei. Leggiamo qualche titolo per affrontare al meglio la serata.

The Voice (21.25, Rai 1)

Riproposizione della finale: la seconda edizione del talent porta all’atto conclusivo dodici concorrenti (tre per ognuno dei giudici). Dopo il primo round, dove ognuno di loro canta una cover, vengono selezionati quattro super-finalisti: ognuno dei concorrenti propone il suo cavallo di battaglia. Dopodiché viene annunciato il vincitore assoluto di questa edizione.

Indovina chi viene a cena (21.20, Rai 3)

Il programma d’attualità ideato e condotto da Sabrina Giannini affronta degli argomenti di importanza assoluta, come la salvaguardia dell’ambiente e il cibo, nel corso degli ultimi anni vittima di cambiamenti climatici che ha danneggiato non poco molte delle materie prime. Il titolo dell’inchiesta proposta questa sera è “Cambio pelle” e, nello specifico, si sofferma sull’impatto ambientale sulla produzione e tintura dei capi di abbigliamento in pelle.

Viaggi di nozze (21.25, Rete 4)

Film in tre episodi che hanno in comune il tema conduttore della luna di miele. Il super-pignolo professor Raniero e la sua seconda moglie, Fosca; Giovannino e Valeriana, che prima di partire per il viaggio di nozze devono vedersela con le invadenti famiglie; Ivano e Jessica, che si atteggiano a trasgressivi e ricorrono puntualmente al sesso. Fortunatissimo al box-office, Verdone fa ritorno al film ad episodi (memore di Bianco, Rosso e Verdone) ed è co-protagonista di tutti gli episodi, facendo coppia con Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli e Claudia Gerini. L’ultimo episodio è quello rimasto nell’immaginario collettivo.

La 25a ora (21.20, Rai 4)

Le ultime 24 ore dello spacciatore Monty Brogan prima di scontare sette anni di prigione. Si confronterà con i suoi migliori amici, con il padre, con la fidanzata Naturelle, che potrebbe averlo tradito per farlo incastrare. “La 25a ora” è il più elevato esito artistico della seconda metà di carriera di Spike Lee. Una riflessione densissima sull’individuo (sui sensi di colpa, sulla solitudine, la paura) e sulla collettività (la riflessione sugli Stati Uniti del post-11 settembre). Eccezionale Edward Norton, ma anche il resto del cast è all’altezza della situazione.

La donna che visse due volte (21.00, Iris)

Considerato dalla critica mondiale uno dei massimi capolavori della storia del cinema, “Vertigo” (questo il titolo originale) racconta la storia dell’investigatore Scottie, intento a seguire Madeleine, moglie di un ex amico. Scottie si innamora della donna, ma lei si uccide. Dopo un po’ l’uomo incontra una sosia della donna: il tormento verso Madeleine torna a galla. Film d’amore e ossessione, di corpi e di fantasmi. Ipnotico e labirintico, è un saggio sull’arte di Alfred Hitchcock e tra i film più belli mai realizzati.