Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 30 dicembre 2022

L’accogliente talk show di Cristiano Malgioglio, gli affascinanti documentari sulla natura di Licia Colò e una miriade di film, dalla commedia all’animazione fino ad un cinema più classico. Scopriamo alcune offerte televisive per la serata del 30 dicembre 2022.

Mi casa es tu casa (21.20, Rai 2)

In onda in via del tutto eccezionale di venerdì, quello di oggi è il penultimo appuntamento stagionale con Cristiano Malgioglio, che continua ad accogliere, puntata dopo puntata, ospiti con i quali si abbandona in chiacchierate a tutto tondo. Protagonista della serata è Ilona Staller, nota ai più come Cicciolina. Dall’infanzia in Ungheria all’arrivo in Italia, dal cinema porno alla vita privata. Un racconto informale ma intenso.

Alla ricerca di Dory (21.20, Rai 3)

Lo strepitoso successo ottenuto nel 2003 con “Alla ricerca di Nemo” ha indotto la Pixar a realizzare uno spin-off che, uscito nel 2016, sposta il baricentro dell’azione su una delle protagoniste più amate della pellicola originale: il pesce chirurgo femmina Dory, simpatica e smemorata, doppiata benissimo nella versione italiana da Carla Signoris. Un giorno Dory ricorda di avere dei genitori e decide di ritrovare la sua vecchia casa. Seguono, inevitabilmente, un mare di disavventure.

Johnny Stecchino (21.25, Rete 4)

Film di e con Roberto Benigni che, uscito nel 1991, ebbe un successo travolgente e mantiene ancora oggi una vena comica spesso irresistibile. La storia segue un autista di scuolabus di nome Dante. Un giorno l’uomo conosce una donna, Maria (Nicoletta Braschi) che lo invita a farle visita in Sicilia. Innamorato, l'uomo non ci pensa due volte e viene ospitato in una enorme casa. Dante non sa ancora di essere il sosia di Johnny Stecchino, pericoloso boss mafioso e marito di Maria. Nel doppio ruolo Benigni è scatenato e le risate assicurate sono parecchie.

Forrest Gump (21.20, Italia 1)

Sei premi Oscar (compresi quelli al miglior film, regista e attore protagonista) ed un successo di pubblico eccezionale. La straordinaria vita di un ragazzo dell’Alabama, ex paraplegico e con un quoziente intellettivo scarso. Irrimediabilmente ottimista, attraversa 30 anni di storia degli Stati Uniti d’America. Robert Zemeckis realizza un lungometraggio dall’impianto romanzesco e dall’atmosfera talvolta fiabesca; ma che pone comunque diverse domande complesse. Celebratissima l’interpretazione di Tom Hanks.

Speciale Eden (21.15, La7)

Ultimo appuntamento del 2022 con Licia Colò e i suoi documentari, sempre affascinanti e dall’impronta fortemente “green”. Quello della conduttrice è un costante viaggio in giro per il mondo alla scoperta di luoghi meravigliosi e spesso incontaminati. Il credo ambientalista di questi viaggi induce a rispettare la natura e a stare bene con sé stessi.