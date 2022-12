Stasera in tv, 5 film e programmi di sabato 31 dicembre 2022

Oltre al tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, l'ultima serata dell'anno prevede gli altrettanto consueti show televisivi a suon di musica. Ma da una mega-puntata di Blob ad una buona varietà di film, le alternative non mancano.

L'anno che verrà (21.00, Rai 1)

Il Capodanno di Rai 1 è affidato ancora una volta ad Amadeus, che conduce da Perugia una lunga serata - che si spingerà oltre le 2.00 - ricca di ospiti, di musica ed intrattenimento. Tra gli artisti coinvolti troviamo Dargen D’Amico, LDA, Sandy Marton, Matia Bazar, Mr Rain, Modà, Nek,Noemi, Piero Pelù, Raf, Francesco Renga, Donatella Rettore, i Ricchi e Poveri, Tracy Spencer, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Gli aristogatti (21.20, Rai 2)

Classico Disney che ci accompagna con gentilezza ed umorismo verso il 2023. A Parigi, una donna miliardaria decide di lasciare tutta la sua eredità alla gatta Duchessa e ai suoi tre figli. Ma il maggiordomo è gelosissimo e rapisce i felini, che a loro volta fanno amicizia con Romeo, un randagio. Un'opera poetica, datata 1970 ma ancora oggi consigliabile a tutti.

Mrs. Doubtfire (21.30, Italia 1)

Nel corso dell'ultima settimana Italia 1 ha dedicato più serate al compianto attore Robin Williams, con film come "L'attimo fuggente" e "Will Hunting - Genio ribelle". La pellicola di questa sera ha due generi di riferimento ben definiti: la commedia e il sentimentale. Da poco separato da Miranda, Daniel è affranto per la lontananza dai figli. Ha così un'idea geniale: travestirsi da governante per stare insieme ai bambini (e all'ex moglie).

Risate di gioia (21.10, Rai Storia)

L'ultima serata del 2022 offre anche una chicca firmata da Mario Monicelli e datata 1960: L'attrice Tortorella (attiva nel cinema ma sempre con piccoli ruoli) ha in mente di passare il Capodanno con un piccolo attore, l'amico Umberto. L'uomo però è anche un ladro e ha già progettato un furto con Lello. Tortorella si troverà suo malgrado coinvolta nella vicenda. Oltre al tocco del regista - lieve e molto malinconico - a fare la differenza è il trio di attori protagonisti: Anna Magnani, Totò, Ben Gazzara.

Blob 2022: i sopravvissuti (23.35, Rai 3)

Il Capodanno più dissacrante della nostra televisione è come al solito quello dello storico programma di Rai 3, che al prevedibile countdown preferisce il suo inesorabile flusso di immagini. Un lunghissimo montaggio di tutto il meglio ed il peggio del 2022, mediante associazioni brillanti e talvolta geniali. DI certo agli antipodi rispetto agli show di Rai 1 e Canale 5.