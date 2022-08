Stasera in tv, cosa vedere lunedì 29 agosto 2022

Troviamo davvero di tutto nel palinsesto televisivo di oggi, 29 agosto: i programmi d'informazione della Rai e di Mediaset aprono i battenti, ma dalle serie tv ai film fino al grande sport, per il telespettatore la scelta si presenta ampia e, probabilmente, non semplice. Di seguito qualche titolo offerto oggi dalla nostra tv.

Quiz (21.25, Rai 1)

Rai 1 propone oggi, nel corso di una sola serata, i tre episodi che compongono la miniserie 'Quiz', diretta da Stephen Frears. La storia è quella della truffa di un ex maggiore dell'esercito (e di sua moglie) ai danni dello show televisivo 'Chi vuol essere milionario?' (versione britannica). Una vicenda fuori dall'ordinario ma realmente accaduta, dalla quale sono stati tratti in precedenza un libro e un'opera teatrale.

Italia-Turchia – Mondiali di pallavolo (21.00, Rai 2)

Dopo la vittoria di sabato contro il Canada, dominata con un punteggio di 3 set a 0, la nazionale italiana di pallavolo maschile può, con un eventuale successo contro la Turchia (che a sua volta ha avuto la meglio sulla Cina nella prima partita del girone), ipotecare il passaggio del turno e assicurarsi un posto agli ottavi di finale del mondiale in corso.

Presa diretta (21.20, Rai 3)

Al via questa sera la nuova stagione del programma di approfondimento: prima delle otto puntate di questo ciclo, 'Presa diretta' riapre i battenti con uno speciale dal titolo 'Guerra e fame'. Il focus è sulla guerra del grano, generata dall'attuale conflitto in Ucraina. I beni primari scarseggiano e i prezzi salgono alle stelle: come di consueto a pagare sono i più deboli. Il programma di Riccardo Iacona indaga sull'argomento approfondendo la questione da diversi punti di vista.

Quarta Repubblica (21.20, Rete 4)

Il giornalista Nicola Porro inaugura questa sera la nuova stagione del suo programma di attualità. La causa che ha spinto la rete ad anticipare i suoi cavalli di battaglia risiede nelle elezioni del prossimo 25 settembre. Settimana dopo settimana Porro e i suoi ospiti commenteranno i programmi dei maggiori partiti politici, i sondaggi e gli argomenti di maggiore urgenza emersi nel corso della settimana.

Cuori puri (22.15, Rai 5)

Lontana da qualsiasi artificio, l'opera prima di Roberto De Paolis racconta una delle storie d'amore più sincere e vere del cinema italiano recente. L'ambientazione è quella delle periferie romane, raccontate con tutti i suoi limiti del caso, ma ad emergere sono soprattutto i due personaggi principali, estremamente diversi ma capaci di trovare un punto di congiunzione. Molto bravi i due giovani attori che li interpretano: Selene Caramazza e Simone Liberati.