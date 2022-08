Stasera in tv, cosa vedere martedì 30 agosto 2022

Da Cartabianca a Fuori dal coro fino allo storico Porta a porta: siamo ancora al 30 agosto, ma la stagione degli approfondimenti d’attualità politica entra già nel vivo. Inoltre, nella serata di oggi c’è spazio anche per il cinema e per le serie tv.

Cartabianca (21.25, Rai 2)

Terminato “Filorosso”, l’appuntamento estivo d’attualità della terza rete della Rai, torna Bianca Berlinguer con il suo “Cartabianca”: approfondimenti giornalistici che vertono, nel corso delle prime puntate stagionali, sulle elezioni del 25 settembre. Programmi, campagna elettorale e sondaggi saranno commentati da ospiti in studio e in collegamento.

Fuori dal coro (21.20, Rete 4)

Al via oggi la nuova stagione del programma di Mario Giordano. Al grido di “dalla parte del cittadino” il giornalista si occupa, come da aspettative, della campagna elettorale attualmente in corso. Ma dato che non di sola politica si vive, Giordano ha pronti due argomenti in canna: i ladri di case e la sicurezza dei vaccini.

La Mantide (21.20, Canale 5)

Prima delle tre puntate - le altre vanno in onda domani, 30 agosto, e lunedì 5 settembre – di una miniserie francese che ha come protagonista Jeanne Deber. Interpretata da Carol Bouquet, la donna ha un passato da serial killer ed è chiamata in causa dalla polizia per sventare un assassino che agisce minaccioso nella Francia contemporanea. Una carismatica protagonista per una serie ad alto tasso di tensione.

Buon compleanno, Mr. Grape (21.10, Rai Movie)

Il giovane Gilbert conduce una deprimente vita di provincia, tra una famiglia disastrata e un umile lavoro in drogheria. Le sue giornate, trascorse insieme al fratello ritardato, si arricchiscono quando una bella ragazza di nome Becky passa in città. Racconto molto malinconico di un’America di periferia generalmente poco raccontata. Johnny Depp è molto convincente come anima sensibile, anche se all’epoca (1993) l’ancor più giovane Leonardo DiCaprio monopolizzò l’attenzione.

Porta a porta (23.30, Rai 1)

Tra le più longeve trasmissioni di Rai 1, il programma di Bruno Vespa inaugura stasera la sua nuova stagione. Rientro anticipato forzato per seguire la campagna elettorale. Una corsa al voto che il Vespa seguirà fino al giorno delle elezioni, quando avranno inizio gli speciali dedicati ai risultati e, successivamente, alla formazione del nuovo governo. Come di consueto, tante voci e ospiti illustri.