Stasera in tv, cosa vedere venerdì 26 agosto 2022

La serata televisiva di oggi, 26 agosto, vede il congedo della serie spagnola “Grand Hotel”. Per il resto, l’offerta della prima serata televisiva va dal film biografico alla commedia, dal documentario su Paolo Cognetti ad approfondimenti sul mondo dell’arte.

Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord (21.20, Rai 2)

Premio Strega 2017 per il romanzo "Le otto montagne", lo scrittore Paolo Cognetti fa un viaggio con l'amico illustratore Nicola Magrin. Dalle Alpi, i due - passando per Vancouver - si dirigono verso l'Alaska. Il documentario restituisce un viaggio indimenticabile, ma è anche un'esperienza di vita capace di riflettere su sé stessi, sulla natura e sul ruolo della scrittura.

Gli infedeli (21.20, Rete 3)

Remake italiano dell'omonimo film francese del 2012, che a sua volta si ispirava dichiaratamente a vecchie commedie italiane ad episodi (come "I mostri" di Dino Risi). La pellicola si articola in cinque storie; in ognuna si raccontano le vicissitudini sentimentali di cinque uomini. Ciascuno deve fare i conti con le mogli, le fidanzate, le amanti. Nel ricco cast troviamo Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Massimiliano Gallo, Laura Chiatti, Valentina Cervi, Marina Foïs, Euridice Axén.

Grand Hotel – Intrighi e passioni (21.20, Canale 5)

Canale 5 trasmette questa sera gli ultimi episodi della serie tv spagnola, che saluta per sempre il suo pubblico. La narrazione è caratterizzata da un elevato numero di eventi che porteranno i personaggi ad attraversare insidie ed imprevisti. La domanda che, sopra tutte, si staglia è la seguente: riusciranno Julio ed Alicia a proiettarsi verso un felice domani?

Ray (21.00, Iris)

Biografia dedicata a Ray Charles, genio della musica del '900: nato ad Albany in piena Depressione, diventa non vedente all'età di sette anni, non prima di aver visto morire il piccolo fratello. Una vita fatta di eccessi e da una furia creativa che lo ha portato a diventare il padre della musica soul. Oscar a Jamie Foxx per la migliore interpretazione maschile dell'anno.

Art Night (21.15, Rai 5)

Neri Marcorè ci presenta due documentari che, partendo dall’arte e dalla letteratura, approdano ad argomenti complessi: “Bosch, il diavolo dalle ali d’argento” e “Con gli occhi di Dante”. Attraverso i lavori dei due geni – pittore il primo, poeta e scrittore il secondo – si presenta allo spettatore l’interpretazione dell’aldilà offerta dalla loro arte.