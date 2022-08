Un sogno per te, stasera su Rai 1: trama e cast

Rai 1 propone oggi, 23 agosto, in prima serata un film tedesco dal titolo “Un sogno per te”. Si tratta di una storia d’amore tra una comparsa di film e una ballerina francese. Ostacolati dalla costruzione del muro di Berlino, per ritrovarsi i due faranno affidamento sulla forza del cinema e dell’amore. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Un sogno per te: trama e cast

La storia ha inizio nel 1961. A quei tempi Emil lavora come comparsa cinematografica allo Studio Babelsberg. Un giorno conosce e si innamora di Milou, una ballerina francese: i due formano quella che si dice una coppia perfetta. L’iniziale armonia viene messa a durissima prova quando inizia la costruzione del muro di Berlino. La coppia viene costretta alla separazione, ma per non perdere quello che potrebbe essere il grande amore della sua vita, Emil escogita un elaborato piano dove ad imporsi è la potenza del cinema e la forza dell’amore.

Film del 2019 di produzione tedesca, “Un sogno per te” si ispira a fatti realmente accaduti. Pur essendo una vicenda romanzata, le dinamiche sono fedeli alla Storia. Il Babelsberg è lo studio cinematografico più antico d’Europa e parte del film è stato davvero girato nei luoghi dove si articola la narrazione. Nel periodo che precedeva la Guerra Fredda si respirava una benefica aria di cambiamento, d’ispirazione artistica e un clima - sembra suggerirci la pellicola - favorevole al romanticismo. Il film è diretto da Martin Schreier, che dirige il seguente cast: Dennis Mojen (nel ruolo di Emil Hellberg); Emilia Schüle (Milou); Ken Duken (Alex Hellberg); Anatole Taubman (Gregor Grote); Heiner Lauterbach (Generaldirektor Beck); Svenja Jung (Melanie Melzer); Nikolai Kinski (Omar); Lea Faßbender (Karin); Lenn Kudrjawizki (Jurij).

Dove vedere Un sogno per te (martedì 23 agosto)

Un sogno per te va in onda oggi, 23 agosto, alle 21.25 su Rai 1 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.