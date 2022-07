Due ragazze si baciano, la suora le divide: "Il diavolo". Il video virale

Le attrici stavano prendendo parte ad uno shooting, quando la donna si è intromessa per fermarle

“Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!". Poi il segno della croce. E' quanto avvenuto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, dove Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, entrambe protagoniste della serie tv Mare Fuori, si stavando baciando in occasione di uno shooting e sono state divise da una suora che passava lì per caso. Le immagini, diffuse dalla pagina "Quartiere Sanità Napoli e dintorni", sono diventate subito virali sui social, facendo registrare un boom di like, commenti e condivisioni.