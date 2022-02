Susanna Tamaro fermata col green pass scaduto, scrive a Draghi: "Serve un tana libera tutti"

Va dove ti porta il green pass. Susanna Tamaro è arrivata in un paesino sulle Alpi, dove è solita trascorrere ogni anno un paio di settimane prima dell'arrivo della primavera, ma questa volta il suo "soggiorno creativo si è trasformato in un esilio civile". Parole sue, scritte in una lettera fiume indirizzata a Draghi e affidata al Corriere della Sera. Il motivo è presto detto: "Ero partita con degli scarponcini quasi rotti pensando di sostituirli in montagna nel negozio in cui mi servo da anni, dato che reputo la fedeltà agli esercenti un piccolo atto di resistenza umana, ma non mi è stato possibile perché il mio green pass era scaduto da un giorno". Fine dell'idillio: "Niente caffè al bar, nessun confronto in una baita, non ho potuto neppure comprare dei francobolli alla posta. Il mio crimine? Essermi fidata di quello che mi aveva garantito lo Stato, vale a dire che le persone vaccinate dopo agosto 2021 sarebbero state coperte per nove mesi".

L'autrice ha due dosi di vaccino, "ma per lo Stato italiano questa condizione non ha alcun valore". Ecco allora il messaggio per Mario Draghi, senza giri di parole: "Gentile presidente, mi dispiace rubarle un po' del suo tempo prezioso e se lo faccio è perché credo che, a questo punto, il nostro Paese abbia bisogno di una riflessione seria e non partigiana su quello che è successo e su quello che sta ancora succedendo". In primis, appunto, la questione vaccinati: "Possibile che nella mitica cabina di regia, nel momento in cui sono state decise le misure per limitare il raggio di azione dei no vax, nessuno si sia alzato in piedi a dire: scusate un momento, ma se equipariamo i vaccinati con due dosi ai no vax non stiamo lanciandoci un boomerang? - incalza la Tamaro -. Perché così facendo, primo, affermiamo la totale inefficienza del vaccino, e secondo, alimentiamo le fantasie complottiste di chi si oppone alla campagna vaccinale".

I dubbi sul green pass

Nella lunghissima lettera, Susanna Tamaro racconta di aver avuto il Covid nel gennaio 2020, prima che scoppiasse la pandemia, parla del buon senso che dovrebbe essere alla base della gestione dell'emergenza - quasi quanto la scienza - e dei no vax presi come "capro espiatorio". Poi arriva al dunque, ovvero ai suoi dubbi sul green pass: "Ma se ci contagiamo tutti in continuazione che senso ha? Non costituisce piuttosto un importante fattore di rischio? Con il super green pass, magari addirittura illimitato, una persona, soprattutto giovane, si sente appunto super sicura e abbandona quelle cautele che, davanti a un'epidemia così insidiosa, bisognerebbe pur sempre continuare a mantenere. E il fatto che si impedisca alle persone che non hanno ancora fatto la terza dose, come me ora, di avere qualsiasi tipo di vita sociale non è qualcosa che, oltre a ledere i diritti fondamentali della persona, dà anche il colpo di grazia ai negozi e ai parrucchieri che fin qui, con le unghie e con i denti, hanno tentato di resistere? In questo momento - continua la scrittrice - ho gli anticorpi molto alti e dunque sarebbe una follia, nonché uno spreco, fare la terza dose, sarebbe come entrare in un bosco in cui c'è un orso feroce con un solo colpo in canna e sparare alla prima lepre che passa davanti. Un'occasione pericolosamente sprecata. Se il green pass è così essenziale era così difficile immaginarne uno 'indebolito', che impedisse la partecipazione ai grandi eventi, ai concerti, agli stadi, permettendo ai 'fully vaccinated' con due dosi di poter continuare con dignità la propria vita?".

L'appello a Draghi: "Tana libera tutti"

"L'epidemia è alle spalle, la sua virulenza si è affievolita e andiamo verso la bella stagione" preme ancora Susanna Tamaro, descrivendo un Paese allo stremo e sottolineando come si stia sfiorando il ridicolo. Non risparmia neanche la comunicazione, da due anni ostaggio dei bollettini di morte creando "un danno gravissimo per l'equilibrio delle persone, che ormai vivono nella condizione di irragionevole terrore". L'ultimo sassolino dalla scarpa se lo toglie con Draghi: "Caro presidente, credo che anche lei durante l'infanzia abbia giocato a nascondino, si ricorda quel momento magico in cui il bambino più abile e veloce riusciva a toccare l'albero gridando: 'Tana libera tutti'? Ecco, forse il nostro amato Paese ha bisogno proprio di questo, di lasciare alle spalle il dolore, la paura, l'impotenza, gli ossessivi controlli polizieschi per permettere alle energie vitali di rinascere e affrontare il periodo comunque economicamente difficile che ci aspetta. Verranno nuove epidemie, certo, — come ci viene funestamente ricordato ogni santo giorno dai media — ma tutti i viventi lottano costantemente contro gli agenti patogeni, in questo caso però la pandemia è alle spalle e continuare a ipotizzare catastrofi future è, da tutti i punti di vista, una follia. Comunque una profezia la posso fare anch'io - conclude -. Prima o poi moriremo tutti. Intanto però sarebbe bello che potessimo riprendere a vivere".