L’estate in cui il "telemercato" sostituì il calciomercato

Fabio Fazio

In estate, lo sappiamo, gran parte dell'Italia si ferma. Non fa eccezione il calcio, che nei mesi più caldi, quando non ci sono pandemie che fanno slittare i calendari, vive di attesa e di suggestioni per la stagione successiva: insomma, per dirla con luoghi comuni, sotto l'ombrellone i tifosi calcistici sognano con il calciomercato.

Peccato che l'estate 2023, seguendo e accentuando una tendenza che i più attenti notano già da qualche anno, sia da questo punto di vista estremamente desolante.

I giovani campioni vanno in Premier League, quelli verso la fine della carriera vanno nella sempre più faraonica Lega araba, e i club del nostro Paese si arrabattano come possono tra sconosciuti da lanciare (sperando di rivenderli a inglesi e arabi) e scommesse varie (promesse non mantenute e calciatori in cerca di rivalsa).

Ma per fortuna, si fa per dire, questa estate c'è un altro mercato che sta sostituendo quello calcistico nei discorsi da bar (o da social) e nelle fantasie del pubblico: il "telemercato". Il primo "colpo" in uscita, ancora non si sa bene verso dove, è stato Massimo Giletti, poi è stata la volta di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (e Filippa Lagerback) dalla Rai a Discovery.

E poi le dimissioni di Lucia Annunziata, il "licenziamento" di Barbara D'Urso, il trasferimento di Myrta Merlino, Flavio Insinna che saluta per far posto a Pino Insegno, Bianca Berlinguer che lascia Rai 3 per andare nella Mediaset dell'ex "nemico" Berlusconi, Massimo Gramellini che va a sostituire Giletti, e chissà ancora quante e quali trattative andranno in porto o falliranno miseramente, come già accaduto a Claudio Lippi e come forse succederà a Filippo Facci.

Ogni giorno una bomba di mercato, ogni giorno un'indiscrezione, un pettegolezzo, un post social commovente e un'intervista puntualizzatrice. E in tutto questo turbinio, quasi ci dimentichiamo che lo sport più popolare in Italia è in profonda crisi (a proposito, i diritti tv per le prossime stagioni sono a un punto morto).

Vabbè, pazienza: se non altro ricorderemo questa estate 2023 come quella in cui il "telemercato" soppiantò il calciomercato.