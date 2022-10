Sopravvissuti, stasera in tv: anticipazioni terza puntata

Terzo appuntamento con “Sopravvissuti”, la serie evento di Rai 1 interpretata da Lino Guanciale e Barbora Bobulova. Veniamo a conoscenza di un virus che, in passato, ha minacciato i superstiti. Emoziona, nel presente, il ritorno a Genova del relitto: un’occasione che restituisce ai sopravvissuti tutta la sofferenza vissuta.



Sopravvissuti, anticipazioni del 17 ottobre

Il primo episodio di lunedì 17 ottobre ha come titolo "Segreti". Luca è profondamente segnato da ciò che è accaduto a bordo dell'Arianna. Per salvare, come può, la situazione generale fa un passo indietro e prova a ricucire i rapporti con la sua famiglia. Anita continua ad indagare sulla morte del figlio, ma le ricerche la fanno ritornare a riflettere su alcune scelte fatalmente errate avvenute nel corso della sua vita. La donna capisce che i naufraghi dell'Arianna non hanno detto tutta la verità.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo "Il cerchio si chiude", vediamo che nel passato a bordo dell'imbarcazione i vari personaggi hanno fatto i conti con la paura di un contagio. Intanto nel presente l'Arianna viene riportata a Genova. I sopravvissuti sono convocati a vedere la barca: un evento, questo, che fa rivivere ai protagonisti eventi dolorosi e difficili da dimenticare. A questo evento partecipa anche Sylvie, moglie di Luca, che decide di salire a bordo dove sembra comprendere pienamente le sofferenze vissute dal marito.

Dove vedere Sopravvissuti in tv e in streaming

La terza puntata di Sopravvissuti va in onda il 17 ottobre in prima tv su Rai 1 a partire dalle 21.25. La serie è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.