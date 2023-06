Temptation Island 2023, Vittoria e Daniele sono la terza coppia: il video di presentazione

La terza coppia che parteciperà a Temptation Island 2023 è composta da Vittoria e Daniele. Il video di presentazione è stato condiviso il giorno dopo di quello di Alessia e Davide, anche loro dovranno affrontare problematiche di coppia già ben evidenti visto che anche nel promo litigano (particolare che è stato evidenziato anche nei commenti sotto al post Instagram).

A scrivere al programma è Daniele che accusa la fidanzata di "pressarlo" per fare un figlio, ma lui non vuole perché "non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo troppo". Entrambi romani, lei 32 anni, da quattro anni stanno insieme e da quattro anni convivono, lei sarebbe pronta al grande passo e per questo le liti sono aumentate negli ultimi due anni. Di tutt'altra opinione è Vittoria che infatti afferma: "Non lo sto pressando". Daniele, come si vede nel video, la blocca e chiosa: "Ma se m'hai detto che mi lasciavi, non vuol dire che mi stai a pressare?", "Vabbè pressà, ma intanto sono passati altri due anni", aggiunge Vittoria. Daniele, inoltre, recrimina a Vittoria il voler programmare quando avere un figlio e infatti spiega che le persone non si mettono insieme e poi dicono "tra due anni famo un figlio, tu fai così, io no. Io non ti ho detto sì a farlo tra due anni, ti ho detto vedremo". Chissà come sarà il loro percorso sull'isola delle tentazioni... La prima puntata sarà il 26 giugno.