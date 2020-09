Temptation Island inizia il viaggio nei sentimenti

Parte la nuova edizione edizione di Temptation Island e si parte subito con la presentazione delle 6 coppie di fidanzati.

Eccoli Carlotta e Nello, fidanzati da 6 anni, o si sposano o si lasciano! E' questo l'out out della bella ragazza di Anzio al suo fidanzato che dopo 6 anni non si decide a fare il grande passo e ad inginocchiarsi ai piedi della sua fidanzata, nel più classico dei clichè!

Anna e Gennaro e i tira e molla dopo 6 anni, o dentro o fuori! Arrivano a Temptation per la svolta; lei in lacrime vuole le attenzioni di lui, che a suo dire è infantile e immaturo. Gennaro invece non si fida!

Antonio e Nadia, la coppia degli emiliani: lei la fidanzata "bambina" che di lui racconta che è spento e noiso. Lui con la testa sulle spalle vorrebbe metter su famiglia. Sarei lei quella giusta?

Serena e Davide, napoletani e fidanzati da 3 anni, hanno un rapporto logorato dalla gelosia di lui, ma il loro amore è nato da una "tresca" mentre entrambi erano fidanzati con una coppia di cari amici, ecco perchè Davide è così possessivo.

Speranza e Alberto, la coppia più longeva, da oltre 16 anni insieme. Lui non vuole fare il grande passo e lei non si fida di lui...le piccole cose e le piccole bugie minano il loro amore.

Sofia e Amedeo, 11 anni di storia d'amore tra due ragzzi cresciuti insieme, lei cerca la stabilità, lui spera di uscire dal programma con le giuste certezze, perchè alla produzione del programma Amedeo ha confessato un tradimento che però la bella Sofia non sa e che lui confesserà solo durante la trasmissione.

I concorrenti sul panfilo che veleggia verso l'isola delle tentazioni sono pronti a sbarcare e a vivere nuove emozioni. Chi resisterà? Chi crollerà per primo? Chi ne uscirà più forte di prima?

La Marcuzzi ricorda le regole del programma e non tralascia neanche un'attenzione per le norme anti covid (visto il momento). Entrano i 22 tentatori, 11 ragazzi e 11 ragazze ed è subito tensione e incroci di sguardi da singles e fidanzati. Il single Roberto colpito dalla fidanzata Serena le regala un braccialetto come pensiero di benvenuto, che ne riceve ben due,, il secondo dal single Ettore!